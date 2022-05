Ivonne Montero, la integrante del reality show “La Casa de los Famosos”, encendió las redes sociales tiempo atrás luego de afirmar que existió una efímera relación con el actor de telenovelas. ¿De qué se trata?

Esta vez, la polémica nació cuando el exnovio de la conocida vedette y actor de telenovelas, Sebastián Rulli, deslindó cualquier vínculo sentimental con ella, a pesar de las declaraciones de Montero.

Esto ocasionó que los miles de fanáticos y seguidores de la también cantante le refrescaran la memoria y le dijeran que fue ella misma quien afirmaba que Rulli la negaría. Presagio que, paradójicamente, se cumplía ante las preguntas y cuestionamientos de gran parte de la prensa de espectáculos.

Según Montero, en 2017, Sebastián la afanaba constantemente y lograron salir al poco tiempo de conocerse. Vale resaltar que la actriz ya era ampliamente conocida debido a su papel estelar en la aclamada película mexicana “El Tigre de Santa Julia.”

“En algún momento salimos, claro. En algún momento salimos cuando yo me di a conocer fuertísimo con ‘El Tigre de Santa Julia’. Fue una relación de muy poco tiempo donde sí me di cuenta de muchos cosas e inmediatamente le di las gracias [risas] Yo me di cuenta por sus actitudes cuando había cámaras entonces era muy cariñoso y cuando no había cámaras entonces ya se volteaba”, añadió Ivonne Montero en declaraciones del 2017.

La artista resaltó que los entredichos entre ambos generaron mucha confusión y presión hacia el actor, ocasionando que sea él mismo quien tenga que salir a negar cualquier relación o lazo entre ellos.

CONTUNDENTE NEGACIÓN

Rulli fue cuestionado sobre una presunta relación con Montero, a lo que el galán de series negó tajante cualquier vínculo con ella.

“La verdad me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento en donde tenía que promocionar su telenovela; no tengo más que decir, que le deseo lo mejor, que sea una persona exitosa”, sentenció el actor.

En esa misma línea, expresó que si hubiese existido algo con Ivonne, sería probable que se hayan tomado fotos y vídeos que sustente su ‘amorío’.