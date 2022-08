No cabe duda de que J Balvin es uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del medio gracias a su vasta trayectoria artística en el género urbano. No obstante, el colombiano confesó hace poco ser un fan acérrimo de Metallica, además de saberse varios temas de la popular banda estadounidense.

El autor de temas como “Mi gente” y “Bum Bum Tam” reveló en una entrevista con el creador Chente Ydrach que su particular afición por la agrupación metal es genunina y no simple ‘publicidad’ como muchos aseguran.

Sobre todo, luego de que diversos medios indicaran que el solo había realizado la versión acústica de “Wherever I May Roam” para poder posicionarse en tendencia.

Vale resaltar que en fechas póstumas la banda Metallica se logró perfilar en los primeros puestos de tendencia de las secciones musicales luego de que sonó “Master of Puppets” en un episodio de la cuarta temporada de la conocida serie “Stranger Things”.

En tal sentido, Balvin indicó que su interpretación no tiene nada que ver con la afamada serie de suspenso de Netflix, aunque no lo dijo de forma directa ya que dejó en claro que siempre ha sido un seguidor de Metallica.“Soy super fan de Metallica, pero fan de que me toco los covers, me sé los acordes y todas las canciones completas.”

Asimismo, indicó que muchos jóvenes lograron conectarse por medio de su cover con Metallica , logrando que la popular banda sea escuchada por múltiples generaciones en la actualidad.“Los fans deberían celebrar que las generaciones nuevas están conectando con una de las mejores bandas del metal.”

FANÁTICOS APLAUDIERON A BALVIN

Como era de esperarse, la reacción de los internautas en redes no se hizo esperar, señalando que el colombiano es un gran artista sin importar el género que cante, ya que siempre logrará llenar los recintos en los que brinde sus shows.

Cabe resaltar que el intérprete de “Azul” ya sostuvo algo similar el pasado 21 de julio cuando compartió vía Twitter que se encontraba muy feliz porque Metallica le dio “verde” para seguir adelante con su proyecto musical.

“Soy fan te Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde”, puntualizó.

J Balvin es uno de los cantantes latinos con mayor audiencia en plataformas musicales (Foto: J Balvin/Masterlive Perú)

Aunque recibió una oleada de críticas negativas, tal y como padecieron los propios fanáticos de “Stranger Things” al tener su primer acercamiento a Metallica esta temporada, hubo también parte de su fanaticada que logró defenderlo a capa y espada.

“Soy Metalero y lamento mucho todo el hate que te cae a ti y a Metallica, nunca te he escuchado honestamente pero me gusto mucho tu cover de Wherever I May Roam :D ver 2 estilos totalmente diferentes fusionarse siempre es genial, estoy seguro eso inspirara cosas buenas”, fue uno de los comentarios que muestran apoyo en redes sociales.