Su nombre ha empezado a ganar notoriedad a raíz de su participación estelar “Wednesday”, la serie de Netflix que narra las aventuras de la hija menor de los “Locos Addams”: Jenna Ortega, la actriz norteamericana, es toda una celebridad y en cada entrevista que brinda, sus seguidores intentan conocer más de ella. En esta ocasión se hizo público su fanatismo por Lionel Messi.

La comedia de terror “Merlina” -su nombre en castellano- es una de las preferidas en el gigante de las plataformas de reproducción. Ha poco menos de un mes de su estreno se ha convertido en el número 1 a nivel mundial.

La trama de la serie transcurre alrededor de la hija de la familia Addams, papel que interpreta Jenna Ortega. A raíz de esa popularidad se le han hecho diversas entrevistas y programas relacionados con la serie. Hace poco, el propio Netflix le hizo una pequeña entrevista.

La actriz es protagonista de "Wednesday", la serie más popular de Netflix (Foto: Jenna Ortega / Instagram)

LA REACCIÓN DE JENNA ORTEGA, “WEDNESDAY”, CUANDO LE MENCIONARON A MESSI

En compañía de Emma Myers, la actriz de 20 años que interpreta a Enid Sinclair, la mejor amiga y compañera de cuarto de la chica Addams en la Academia Nevermore, Jenna Ortega respondió algunas preguntas y tuvo como desafío adivinar de qué se tratan algunas de las expresiones que se usan en Latinoamérica como “malardo”, “ido”, “bajonear” y “pololear”.

Con gran esfuerzo, las actrices intentan encontrar la lógica detrás de cada palabra, pronunciando con gracia cada uno de los términos, pero sin poder acertar. Así fue cuando le consultaron por el término “Messirve”. Una palabra bastante utilizada en la actualidad en las redes sociales.

Frente a ello, Emma dijo: “Ni siquiera puedo pronunciar las ´r´. Suena un poco suave, no lo sé”. Jenna se arriesgó a adivinar: “¿cool?” -que significa ¿copado?- quiso saber.

Cuando le explicaron que no estaba equivocada porque esa podía ser una acepción de la palabra, la actriz exclamó: “¡Por supuesto! ¡Messi es uno de los mejores de todos los tiempos!”. Justo estas declaraciones se hacen viral en medio de la consagración de Lionel y su selección como campeones del mundo en Qatar 2022.

A sus 35 años logró ganar su primera Copa del mundo (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES JENNA ORTEGA, LA ESTELAR DE “WEDNESDAY”?

Ortega nació el 27 de septiembre de 2002 en California, Estados Unidos, pero sus padres son latinoamericanos. Su padre, Edward A. Ortega, es mexicoamericano y su madre, Natalie Ortega, es portorriqueña y mexicana.

Comenzó en el mundo del entretenimiento desde muy joven, ya que con sólo 10 años tuvo sus primeras apariciones en las series “Rob” y “CSI: Nueva York”. No obstante, el éxito mundial llegó para Jenna cuando protagonizó la serie de Disney Channel “Stuck in the Middle” (2016-2018), en la cual interpretó a Harley Díaz, la hija de en medio de siete hermanos.

Después llegaron otros proyectos en donde Ortega también destacó, como la serie de Netflix “You”, en donde interpreta a Ellie Alves, y prestó su voz para el personaje principal de la serie animada “Jurassic World: Campamento Cretácico”.