Recientemente, el libro de memorias “I’m glad my mom died” de la actriz Jennette McCurdy viene generando una abrumadora ola de comentarios en redes sociales, en especial, porque la ex extrella juvenil confesó que la productora Nickeloden lo ofreció 300 mil dólares para callar los abusos que padeció cuando protagonizó “iCarly” y “Sam & Cat”. ¿Qué?

¡Una bomba! Las recientes declaraciones vertidas en el libro de la estadounidense Jennette McCurdy vienen dividiendo las redes sociales en general, pues además de contar detalles inéditos de su relación profesional como estrella juvenil, también ha levantado la polémica luego de que sindicara que “El Creador”, personaje importante de la cadena americana, tuviese actitudes de hostigamiento con ella.

Resulta que a McCurdy la invitaron a beber alcohol con apenas 18 años- la mayoría de edad en USA empieza a los 21-, además de haberle propiciado un masaje acosador en una parte cercana de los hombros. “Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que El Creador sea el que los frote. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”, se puede leer en el material escrito de McCurdy.

UN OFRECIMIENTO DE NICKELODEON

Líneas adelante, la autora de “Generation Love” indica que el día que se enteró de la cancelación del programa “Sam & Kat”, un trabajador de Nickelodeon le ofreció la cuantiosa suma de 300 mil dólares “como un regalo de agradecimiento”.

“Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente sobre tu experiencia en Nickelodeon”, habría dicho el empleado.

A lo que Jennette Respondió: “No, esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”.

La obra de la actriz viene generando revuelo a pocos días de su lanzamiento oficial (Foto: Simon & Schuster

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece trescientos mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral?”, se puede leer en el libro de la ex compañera de Miranda Cosgrove.

LANZAMIENTO DEL LIBRO DE “SAM”

El material “I’m glad my mom died” verá la luz el próximo 9 de agosto, aunque ya pudimos leer algunas líneas luego de que Vanity Fair publicase algunos fragmentos de la obra con el consentimiento de la artista.

Vale precisar que Jennette optó por dar el nombre de “El Creador” en su libro, aunque diversos internautas afirman que se trata del productor Dan Scheneider, reconocido realizador de series como “Zoey 101″, “Victorius”, además de las mencionadas “iCarly” y “Sam & Cat”.

JENNETTE MCCURDY REVELÓ LOS ABUSOS DE SU MADRE

Desde una supervisión extrema hasta cansados abusos a su intimidad. No cabe duda de que la relación que tuvo Jennette McCurdy con su difunta madre no fue la mejor de todas, en especial, luego de los abusos a los que fue sometida durante gran parte de su adolescencia.

De hecho, fue la propia estrella juvenil quien habló sobre los arrebatos que tuvo a lo largo de su vida junto a su madre. ¿Hablará de esto en el libro?