Hoy por hoy su nombre es sinónimo de “The White Lotus”, la serie de HBO que bate en audiencia y que tiene enganchada a toda su audiencia con el final de la segunda temporada, y éxito como actriz. Sin embargo, para Jennifer Coolidge este momento de felicidad se resume en esfuerzo de décadas de trabajo y hasta en un futuro inesperado. Conoce cómo así, a pesar de no ser ya una jovencita, su carrera tuvo un impulso que la ha catapultado a la cima.

La actriz, que en la actualidad tiene 61 años, empezó su carrera artística en 1993 . Sus primeras apariciones medianamente relevantes se dieron a finales de la década de los 90 e inicios de la 2000, con participaciones secundarias en series y películas que marcaron época.

Tuvo únicas apariciones en las series noventeras “Seinfeld” y “Friends”, pero su performance más recordada de esa época fue en la película “American Pie” (1999), en intepretó a Jeanine Stifler, la madre del célebre Steve Stifler. No obstante, tras ello tuvo apariciones complementarias en otras producciones pero nunca la oportunidad de trascender, algo que 20 años después ha conseguido.

Jennifer Coolidge en su papel de "La mamá de Stifler", que seducía al joven Finch (Eddie Kaye Thomas) en "American Pie" (Foto: Universal Pictures)

JENNIFER COOLIDGE, DE ACTRIZ SECUNDARIA A ESTELAR DE “THE WHITE LOTUS”

La natural de Boston, Massachusetts, Estados Unidos se ha convertido en toda una verdadera celebridad. Su rol protagónico en “The White Lotus” (2021), la serie de HBO que acaba de estrenar el capítulo final de su segunda temporada, la ha catapultado al punto de empezar a ser reconocida y elogiado por artistas de renombre y mediáticos.

“Gente a la que admiré por años, ¡por décadas!, me escribe DMs para felicitarme. Gente a la que adoro. Y yo digo, ¿cómo puede ser que esta persona sepa quién soy? ¡Es genial! De pronto me ofrecen proyectos creativos, trabajos realmente divertidos, me parece que estar mejor es imposible”, expresó Coolidge en una entrevista que le hizo la actriz y cantante Ariana Grande para la revista Entertainment Weekly.

“Me da vergüenza porque yo no tenía ninguna esperanza de algo como esto, ¿entiendes lo que te digo? Mi vida fue tan chata por tanto tiempo que esto es mucho más de lo que podía imaginar, y es muy emocionante”, le explicó a Grande, quien la ha denominado “mi reina brillante”.

Uno de sus más grandes logros es haber ganado su primer premio Emmy por su intepretación del papel de Tanya McQuaid en la primera temporada de la serie “The White Lotus”. Por si fuera poco, los críticos de televisión aseguran que recibirá un segundo por su performance en la temporada que acaba de finalizar.

Recibiendo el premio Emmy por su interpretación de Tanya McQuaid en la serie "The White Lotus" en setiembre pasado (Foto: AFP)

¿CUÁL FUE LA CLAVE DEL ÉXITO DE JENNIFER COOLIDGE, LA ESTRELLA DE “THE WHITE LOTUS”?

En una entrevista con la revista Variety, la celeb comentó cuál fue el punto de inflexión en su éxito tardío. En 2011 le llegaron a ofrecerle una audición para la versión musical de la manicura de “Legally Blonde”, película en la que ya había actuado y con buenas críticas.

“Le dije a mi agente: ‘¿Qué quieres decir con audición?”, expresó al citado medio. “¿No es una oferta directa?”, narró que le repreguntó. Su manager le reiteró la propuesta: “‘¿No quieres volar a Londres para probarte en un papel que ya hiciste?’. Dijo que creía que querían ver si yo podía cantar y bailar. ‘Mira, si voy y me subo al escenario y me tiro un pedo, ¡todavía voy a ser la señora de la película!’”.

Al poco tiempo después se deshizo de aquel agente y empezó a trabajar directamente con el director y guionista de “The White Lotus”, Mike White. “Hay algo que sí hice bien en mi vida y fue elegir grandes amigos”, aseveró Coolidge, para quien White escribió especialmente el personaje de Tanya.

De otro lado, Jennifer revela que “mis amigos también se sorprenden del giro que dio mi vida. Durante tanto tiempo pareció que iba hacia otro lado, que temo que si lo analizo mucho, podría arruinarlo”.