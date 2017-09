Jennifer Lopez ha dedicado la última semana a colaborar en una campaña de ayuda a favor de Puerto Rico, un país duramente azotado por el huracán María. Y es que la diva del Bronx tiene orígenes y familia allí, por lo que se apresuró pedir apoyo para los damnificados.

Mediante sus redes sociales, Jennifer Lopez aseguró que varios de sus familiares se encontraban desaparecidos tras el paso del huracán María por Puerto Rico. Sin embargo, el último miércoles dio a conocer que sus tíos habían sido ubicados en la isla.

‘Después de unos largos seis días encontramos a los últimos de la familia’, escribió Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram junto a un video de sus tíos. ‘¡Ahora comienza la reconstrucción! #tiotomas #titiadela #familia #puertorico #unidosporpuertorico #LOVE #lovemakesthegorodoro #TioNegroImissyou’, agregó en el post.

En el video, los parientes de Jennifer Lopez reconocieron que la cantante, actriz y empresaria fue muy generosa durante los momentos de crisis que atravesaron tras el desastre natural. ‘Nunca olvidaré lo buena que estaba con nosotros, especialmente mi hermano’, dijo Tomás Ríos sobre JLo.

After a long 6 days we found the last of the family! Now the rebuilding begins!! #tiotomás #titiadela #familia #puertorico #unidosporpuertorico #LOVE #lovemakestheworldgoround #TioNegroImissyou Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 2:58 PDT

‘La recuerdo desde que era una niña con mucho amor y afecto’, agregó Adela Ríos. ‘Siempre la he querido, aunque no siempre he tenido la oportunidad de mostrarlo porque estamos muy lejos, pero siempre la he querido y recuerdo con mucho cariño’, aseguró.

Cabe indicar que millones de estadounidense están luchando por reconstruir Puerto Rico luego del paso del huracán María. Y es que la isla quedó completamente devastada sin electricidad, línea telefónica y con desabastecimiento de agua, comida y otros insumos básicos.

Frente a esta situación, Jennifer Lopez se apresuró a ayudar donando nada menos que un millón de dólares. Asimismo viene organizando un espectacular concierto con Marc Anthony, Jay Z y otras celebridades para apoyar a la isla.

Por otro lado también ha colaborado con la primera dama de Puerto Rico para socorrer a los damnificados y viene trabajando con el alcalde de Nueva York para enviar ayuda. ¡Grande Jennifer Lopez!

#Repost @marcanthony ・・・ ‪Por favor ayúdenme con este importante llamado a nuestra comunidad.‬ #unidosporpuertorico Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 8:15 PDT

