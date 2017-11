Jennifer Lopez se despidió de su gira por Dubai y mostró más de la cuenta [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez no solo es talentosa y exitosa, es también —a sus 48 años— un icono de la belleza latina. Acostumbrada a ofrecer conciertos espectaculares, en los que demuestra su destreza en el baile y el canto, la también empresaria no escatima esfuerzos cuando de un show se trata. Su último concierto en Dubai, por ejemplo, no fue la excepción.



Y es que Jennifer Lopez optó por unos cambios de vestuario, que dejaron boquiabiertos a los asistentes. En especial, el último: un traje de terciopelo azul muy atrevido, cuyo diseño no dejó nada la imaginación.



El traje en cuestión apenas logró cubrir sus partes íntimas, aunque era evidente que JLo llevaba un enterizo color piel debajo del vestido.



#jlo wearing this outfit or shall I say “barely wearing this outfit.” Una publicación compartida de goldie848688 (@goldie848688) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 9:33 PST

El hecho es que sus fans no demoraron en reaccionar, y en cuestión de minutos, le dedicaron comentarios en los que alababan su belleza.



La cantante, que hace unos días estrenó la canción y el videoclip de 'Amor, amor, amor' —que grabó con el puertorriqueño Wisin—, compartió más tarde un video en su cuenta de Instagram en el que luce el mencionado traje.