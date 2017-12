Jennifer Lopez y Kim Kardashian: El día que se juntaron para comer tacos y enloquecieron a sus fans [FOTOS]

Antes de que acabe el 2017, dos celebridades se juntaron en Navidad para disfrutar de una riquísima cena en la que el platillo principal eran los tacos. Así como lo lees. Se trata de Jennifer Lopez y Kim Kardashian, un dúo insuperable.



Pero ellas no fueron las únicas. A la íntima reunión también se sumaron Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Leah Remini y la madre de Jennifer Lopez.



Los fans de las celebridades se enteraron de este encuentro gracias al Snapchat de Kim Kardashian, quien no dudó en registrar los detalles de la cena.



No descuidan su look ni para comer. Kim Kardashian lució un glamuroso abrigo de pelo sintético en color rosa, mientras que Jennifer Lopez acudió vestida con un top y pantalones de Gucci.



El brillante conjunto de Jennifer Lopez cuesta la increíble suma de 7.680 dólares. Y el abrigo rosa de Kim, también de Gucci, 19.000 dólares.



Pero entre todo el contenido que publicó Kim Kardashian, hay una foto que llamó la atención de los seguidores de las divas. Se trata de la imagen en que aparecen madres e hijas. Es decir, Kim Kardashian, Kris Jenner, Jennifer Lopez y Guadalupe Rodríguez.

Taco Wednesday at JLO's #kimkardashian Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) el Dic 27, 2017 at 10:38 PST