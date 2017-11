Jennifer Lopez y el lujoso regalo que le hizo a Britney Spears [FOTOS]

Britney Spears y Jennifer Lopez son colegas y además buenas amigas. Y eso ha quedado claro luego de que Britney Spears usara su cuenta de Instagram para compartir imágenes del lujoso regalo que le hizo llegar JLo.



¿La razón? Jennifer Lopez se sumó a las felicitaciones a la 'princesa del pop', quien viene 'rompiéndola' en su residencia de Las Vegas, donde anteriormente también se presentó -con gran éxito- la intérprete de 'On the floor'.



Al parecer, la amistad entre Jennifer Lopez y Britney Spears empezó en el 2001 cuando ambas estrellas coincidieron en los MTV Video Music Awards. Desde entonces, las artistas no han dejado de comunicarse.



Lo cierto es que una agradecida Britney Spears compartió fotos del costoso regalo: unas sexis botas de gamuza rosa con cristales en la correa y en el tacón. ¿Su costo? US$1,895 Así como lo lees.



"Britney, ¡estás arrasando en Las Vegas! ¡Disfruta! Con amor, Jennifer", escribió Lopez en una tarjeta. A lo que Britney respondió: "¡Wow! ¡Miren esos hermosos tacones! Muchas gracias, JLo".



Los seguidores de Britney no demoraron en reaccionar: "Wooow, no sabía que eran amigas", "Yo quiero una amiga así" o "Genial, me encantan", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.

Wow!! Look at these gorgeous heels!! Thank you so much @jlo!!!! #GiuseppexJennifer Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 8:19 PDT