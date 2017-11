Jennifer Lopez: Mánager y amigo íntimo de cantante es acusado de intento de violación

Jennifer Lopez ha sido salpicada por la denuncia de abuso sexual en contra de Benny Medina, quien es nada menos que su mánager y amigo íntimo. La denuncia la ha hecho el actor y director Jason Dottley.



Y es que tras las denuncias al productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y el cómico Louis C.K., entre otros famosos, Jason Dottley afirmó que el empresario musical Benny Medina, conocido por ser mánager de Jennifer López, intentó violarlo hace nueve años.



Según Dottley, el traumático episodio ocurrió en diciembre de 2008, cuando él y un amigo fueron invitados a la casa del magnate en Los Ángeles. Dottley, que hoy tiene 36 años, contó que después de que su amigo se fuera a la piscina, Benny Medina lo empujó a la cama.



El actor Jason Dottley afirmó que el empresario musical intentó violarlo hace nueve años. Foto: AFP El actor Jason Dottley afirmó que el empresario musical intentó violarlo hace nueve años. Foto: AFP AFP

"Metió su lengua dentro de mi boca", contó Dottley a la revista The Advocate. "Su antebrazo me aplastaba tanto el cuello que no sabía cuánto tiempo más iba a seguir consciente", agregó. Cuando su amigo volvió de la piscina, el ataque terminó.



En Hollywood, todos saben que Benny Medina impulsó los principales éxitos de Jennifer Lopez. Y que además, siempre la apoyó en sus asuntos personales.



Jennifer Lopez no se han pronunciado hasta el momento. Sin embargo, los abogados del empresario aseguraron, a través de un comunicado, que "Benny Medina rechaza categóricamente cualquier acusación de intento de violación".