Los paparazzi son parte recurrente en la vida de todos los famosos. Jennifer Lopez no pasa desapercibida y ella lo sabe muy bien. Unos fotógrafos se colaron en un sesión de fotos de la diva del Bronx y su lente captó algo tremendo.





Los paparazzi dejado ver una parte de la anatomía de la Jennifer Lopez nunca antes vista para todos los fanáticos de la exitosa cantante y empresaria. Como se recuerda, Jennifer Lopez también usa su cuenta de Instagram para el deleite de todos sus fanáticos y seguidores en las redes sociales.



Jennifer Lopez siempre muestra todo su talento en sus redes sociales y todas sus actividades. La empresaria también usa su cuenta de Instagram para poder mostrar las rutinas de ejercicios que realiza y que tiene más que locos a todos sus seguidores.





La fortuna en el amor. Jennifer Lopez es desea por millones de hombres en el mundo entero. Su corazón ya tiene dueño y se llama Alex Rodríguez. La pareja vive su mejor momento en la relación y hasta suben fotos ejercitándose juntos. Siempre es bueno mantenerse en forma.



Godess 🔥 @jlo #JenniferLopez #JLo #JLoversFrench #JLOVERS #NiTuNiYo Una publicación compartida de French Acc💕#JLoversFrench #H50 (@jlover24_h50) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 12:34 PDT

María. Jennifer Lopez donó un millón de dólares para iniciar la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María y que azotó la zona. El huracán tuvo una velocidad de más de 250 km/h. Jennifer Lopez también se vio afecta porque no encontraba a algunos de sus familiares.



Jennifer Lopez es conocida por todo su talento y todo lo que muestra en Instagram. La modelo usa su cuenta de fotos virtuales para poder mostrar todo lo que hace día con día. Ella publica hasta las series que más les gusta. Es sabido que ella es una gran fanática de 'Game of Thrones'.



La bella cantante también publica videos donde realiza sensuales bailes que son el deleite de todos sus seguidores y le colocan millones de "corazoncitos" para agradecerle. No cabe duda que Jennifer Lopez es todo un éxito para todo lo que hace en la vida.