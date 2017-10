Jennifer Lopez: Cantante sorprende con intelectual y sexy sorpresa a todos sus seguidores [VIDEO y FOTOS]

¡Sexy nerd! Así es, Jennifer Lopez ahora sorprende a todos sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías donde usa lentes y se ve demasiado sensual y, al mismo tiempo, intelectual. Para no creerlo.



La popular Jennifer Lopez sabe muy bien qué le gusta a todos sus seguidores de Instagram. Como se sabe, Jennifer Lopez siempre sabe sorprender a todos su seguidores de Instagram y más redes sociales con las más bellas fotografías.



Esta vez, Jennifer Lopez se pasó de sensual al utilizar unas sensuales gafas que la hacen ver muy intelectual. La hermosa empresaria y cantante fue captada cuando paseaba por las calles de Nueva York en compañía de de su pareja, el exbeisbolista Alex Rodríguez.



La sensualidad de Jennifer Lopez no pasó desapercibida y varios medios informaron sobre su manera tan sensual de vestir y que no necesita de mucho para ser una de las mujeres más deseadas del mundo entero.



Y toda su sensualidad en ropa de vestir. Y toda su sensualidad en ropa de vestir. Y toda su sensualidad en ropa de vestir.

El portal HOLA describe en sensual atuendo de Jennifer Lopez así: "Usar un vestido verde esmeralda en corte midi y de lo más pegado de Roland Mouret, el cual resaltó su figura y curvas al máximo. Además, la cantante de 48 años complementó su look con unos pumps de Charlotte Olympia -los que estilizaron sus piernas-, y joyas de Hermès, con los que logró una apariencia sofisticada y geeky, sin perder su estilo".



Son pocas las personas que pueden "mostrar" luciendo tan poco y Jennifer Lopez es una de ella. No cabe duda que la vida de Jennifer Lopez está llena de lujos, fama y dinero pero todo le costó. La sensual canta tiene los pies sobre la tierra y cada publicación que realiza en Instagram es una muestra de ello.



Cabe recordar que Jennifer Lopez también ayudó a sus amigos de Puerto Rico tras el paso del huracán María hace unas semana. También es bueno indicar que donó 1 millón de dólares para su amado país natal.