Jennifer Lopez y Wisin lanzan adelanto de su nuevo videoclip 'Amor, amor, amor' [VIDEO]

Jennifer Lopez no para. La cantante de 48 años compartió en su cuenta de Instagram un avance de su nuevo videoclip 'Amor, amor, amor', que grabó con el puertorriqueño Wisin.



'Amor, amor, amor' estará disponible mañana en todas las plataformas digitales. Se trata de la tercera colaboración de los artistas luego de grabar juntos 'Follow the leader' y 'Adrenalina'.



El reguetonero también colgó el adelanto del videoclip en sus redes sociales, pero mientras Jennifer Lopez consiguió superar el millón de reproducciones, Wisin no pasó de las 111.000.



'Amor, amor, amor' pertenece al mismo álbum que 'Ni tú ni yo', la canción que Jennifer Lopez grabó junto a Gente de Zona.



El videoclip fue grabado en una estación de metro, y cuenta con la dirección del dominicano Yessy Terrero.



