Jin de BTS anunció que iría al servicio militar obligatorio, antes del estreno de su canción como solista ‘The Astronaut’. Los medios de comunicación en Corea del Sur informaron cuándo se enlistará el cantante se encuentra apenado con sus fans.

De acuerdo con la información de K-media, el mayor de la agrupación entrará al centro de capacitación en Yeoncheon, en la provincia de Gyeonggi, el 13 de diciembre. Asimismo, su entrenamiento será por cinco semanas para luego asignarle su puesto oficial.

Jin envía mensaje a ARMY

Luego del pronunciamiento de los medios, Jin mandó un emotivo mensaje a ARMY, donde le pedía que no fueran a los campos de entrenamiento por su seguridad. “ Hay un artículo que no quería, pero ARMY no puede venir al centro de entrenamiento . Hay mucha gente además de mí, por lo que podría ser peligroso porque está lleno de gente. ARMY, te amo ”, escribió.

Jin en el concierto de Coldplay en Buenos Aires

Jin realizo el tema ‘The Astronaut’ con Coldplay, quienes lo invitaron para que participe en el concierto “Music of the Spheres” en Argentina e interpretar la canción juntos por primera vez el pasado 28 de octubre.

Ambos lo anunciaron con un divertido chat. “Si consigues el permiso, ¿te gustaría venir a Argentina la semana que viene y cantar en vivo con nosotros ‘The Astronaut’?”, escribió Chris Martin. “¡Interpretar esta canción en Argentina suena increíble! Haré que suceda, pase lo que pase porque eres mi superestrella. (...) Nos vemos en Buenos Aires, mi hermano ”, contestó Jin.