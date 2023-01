La situación de Dani Alves se sigue complicando, por ahora no tanto en el ámbito legal, pues el juzgado a cargo del caso aún no ha dirimido si se encuentra culpable de la acusación de violación que ha puesto en su contra una joven española, pero sí en el aspecto emocional y personal: su esposa, la modelo ibérica Joana Sanz, quien hasta hace unos pocos días lo defendía con uñas y dientes, le habría soltado la mano.

La denuncia de una joven en contra del exfutbolista del Barcelona por violación, la misma que habría ocurrido en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre pasado, ha llamado la atención de todos en España y en particular del entorno del deportista de 39 años.

Más aún los detalles de cómo se ha ido desarrollando el caso. La orden de la detención preventiva de Alves sin opción de pagar fianza para afrontar el proceso en libertad, argumentando la real posibilidad de fuga del brasileño; además de las contradicciones que este ha tenido en sus tres primeras declaraciones ante las autoridades.

JOANA SANZ, ESPOSA DE DANI ALVES, BORRA FOTOS CON ÉL EN SU INSTAGRAM

Hace una semana, la modelo Joan Sanz pedía a través de sus “stories” en Instagram un poco de empatía con ella, pues se sentía asediada en extremo por los medios de prensa y en redes sociales a consecuencia de la situación legal de su esposo.

“Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, pidió en aquel momento la celeb.

No obstante, Sanz ha sorprendido a todos al ahora haber borrado las fotos que tiene con Dani Alves en su cuenta de Instagram, a quien hace unos días catalogo como uno de “los dos pilares de vida”, junto a su madre, quien falleció a inicios del mes de enero.

Joana no ha se pronunciado tras esta acción pero la misma ha sido tomada como una muestra de que la europea estaría tomando distancia de Alves en este delicado proceso legal. ¿Ya no confía 100% en las palabras del brasileño? El tiempo lo dirá.

A la izquierda el feed de Instagram de Joana antes de borrar las fotos de su esposo; a la derecha cómo se ve actualmente (Foto: Joana Sanz / Joana Sanz / Instagram)

EL ESTADO DE SALUD DE LA PRESUNTA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN DE DANI ALVES

La abogada de la agraviada ha dado sus primeras declaraciones. La licenciada Ester García López ha concedido una entrevista al medio brasileño “UOL” en la que señala que la joven está “recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública esepcializada”.

“El hospital le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues él no utilizó preservativo. También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir”, relató García López.

Además, la letrada ha explicado que existe una gran posibilidad de fuga por parte de Dani Alves, ya que tiene “una condición económica favorable y doble nacionalidad”, motivos determinantes para su arresto.