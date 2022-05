No hay duda de que el juicio Amber Heard vs Johnny Deep es el caso más polémico de los tribunales a nivel mundial. No solamente por los episodios de violencia, infidelidad y mentiras que involucran a la ex pareja de actores, sino además por toda la atmósfera que los rodea. Sin embargo, a día de hoy, la controversia también se ha extendido con una de las abogadas del protagonista de “Piratas del Caribe”. ¿De qué se trata?

MÁS INFORMACIÓN: Crecen los rumores entre Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez

¿ROMANCE A LA VISTA?

En Tik Tok se han viralizado gestos y actos que involucran al exesposo de Amber Heard con su abogada Camille Vasquez, inclusive, varios usuarios de la citada red social teorizan sobre una eventual relación entre ambos. ¿Qué tan cierto es esto?

Johnny Depp, por su parte, evitó referirse a las insinuaciones que lo relacionan sentimentalmente con su abogada. Caso contrario sucedió con Vásquez, quien respondió las insinuaciones vertidas en internet.

ASÍ REACCIONÓ LA ABOGADA

El 18 de mayo, el portal de espectáculos ‘TMZ’ posteó un material audiovisual en donde un reportero pregunta directamente a la defensa legal de Depp sobre unas citas con su cliente; “está por todo Internet”, expresó el periodista del medio estadounidense.

¿Cuál fue la respuesta de la abogada? Pues, simplemente atinó a reírse y seguir caminando en absoluto silencio.

Esta reacción se sumó a otras teorías producidas de diferentes medios y portales americanos que señalaban un relación extraprofesional entre Depp y su abogada Camille Vasquez.

TMZ, a su vez, informó que la defensa legal de Depp se hallaba inmiscuida en una relación formal de larga duración con un hombre inglés dedicado al negocio inmobiliario, descartando así cientos de rumores esparcidos en redes sociales por los fanáticos del polifacético actor.

¿Quién es la abogada de Johnny Depp?

Tras el estallido mediático entre Amber Heard y Johnny Deep, el actor contrató a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del medio. Se trata de la firma encargada por Brown Rudnick.

Camille Vásquez forma parte de este grupo de letrados y abogados que defiende al actor en su juicio contra su exmujer. Pero es hasta mediados del 2022 cuando cobra notoriedad al entrevistar a Heard. ¿La razón? la rudeza, destreza y crudeza en la que hizo sus preguntas hacia la actriz de “Aquaman” en el caso de difamación que lleva contra Johnny Depp.