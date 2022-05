Amber Heard testificó en el juicio en el que está siendo demandada por su exesposo, Johnny Depp por presuntamente haberlo difamado. La actriz lo acusó de violencia doméstica y presentó fotografías que le había tomado al actor de “Piratas del Caribe” cuando este había estado inconsciente por consumo de estupefacientes.

Los demanda se basa en un artículo de opinión publicado en el Washington Post que fue escrito por la actriz de “Aquaman” en el 2018. En él, contó que dos años antes había sido víctima de abuso. Durante esa fecha, ella había estado casada con el actor.

De acuerdo con él, la acusación repercutió en su carrera. Como resultado, perdió importantes papeles como el de “Grindelwald” en la secuela de “Animales Fantásticos”. Por ello, ha solicitado una indemnización de 50 millones de dólares.

Hasta el momento, la mayoría de los testigos que se han presentado han sido llamados por los abogados de Johnny Depp. Desde hace unos días, empezó la etapa en la que la defensa presenta sus testigos, por lo que fue el turno de Amber Heard de subir al estrado.

Uno de los argumentos que ha usado el equipo legal de la actriz de 36 años es que Depp era violento debido a su adicción a las drogas y alcohol. Por lo que las pruebas que presentaron, trataron de demostrar este punto ante el jurado.

LAS FOTOGRAFÍAS QUE PRESENTARON

Según el testimonio de Amber Heard, empezó a retratar al actor inconsciente pues, al día siguiente, él no recordaba lo que había hecho bajo los efectos de los estupefacientes. Aseguró que empezó a tomarlas a partir del 2013. Tres años después, pedirían el divorcio.

“No lo recordaría, o lo negaría. No había nadie que me apoyara”, testificó Heard.

En las fotos se pueden observar al actor durmiendo sentado en diferentes lugares como sillas, sillones y hasta en el suelo.

Fotos presentadas por el equipo de Amber Heard durante el juicio que muestran a Johnny Depp intoxicado (Foto: EFE)

No solo eso, Amber Heard también tomó registro de los destrozos que ocasionaba cuando estaba intoxicado. En una de las imágenes, se puede ver un cuarto con instrumentos de pintura tirados por el piso.

Las evidencias que presentó la defensa de Amber Heard que mostraban los destrozos realizados por Depp (Foto: EFE)

En otra de las fotos, se pueden ver las botellas de alcohol completamente vacías. Finalmente, presentaron una imagen de un espejo garabateado con pintura negra. Según la declaración de la actriz, habías sido consumidas por su exesposo.

Fotografías de los destrozos realizados por Johnny Depp en estado de ebriedad (Foto: EFE)

LA RESPUESTA DE DEPP

En anteriores ocasiones, el actor de 58 años ha asegurado que Amber Heard exagera sobre su manera de beber y que él tiene buena resistencia al alcohol. En días anteriores, familiares, amigos y empleados de Johnny han testificado y respaldado su afirmación. Además, aseguran nunca haber visto al actor golpear a su esposa ni recuerda que ella tuviera una marca visible.

No obstante, Heard afirma que el equipo del intérprete permite que él continúe con esa situación, sin enfrentar las consecuencias de sus acciones cuando consume alcohol.