El retorno a las pantallas de “Al fondo hay sitio”, más de cinco años después de haberse emitido el último capítulo de la octava temporada, en diciembre de 2016, ha generado mucha expectativa en los seguidores de la exitosa serie de América TV, quienes a pesar de estar muy contentos por ver otra vez a sus personajes favoritos, la incorporación de nuevos rostros es lo que más les ha llamado la atención; sobre todo por el actor que dará vida a Jaimito de grande: Jorge Guerra.

Con su ingreso al elenco, él se convierte en el tercer histrión que encarna al hijo de Charito (Mónica Sánchez) y Lucho (Bruno Odar). Como se recuerda, el papel primero fue para Aaron Picasso cuando su personaje era un niño y luego para Andrés Mesías en su etapa de adolescencia.

Si aún no sabes quién es el histrión que dará vida al hermano de Joel y Grace, a continuación, lo que debes saber sobre él.

Cuando el histrión formó parte de "Vive" (Foto: Jorge Guerra / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE JORGE GUERRA

Nombre completo: Jorge Guerra Wiesse

Jorge Guerra Wiesse Lugar de nacimiento: Lima

Lima Nacionalidad: Peruana

Peruana Año de nacimiento: 1998

1998 Instagram: @guerrawiesse

2. ¿DÓNDE ESTUDIÓ SECUNDARIA?

Según la cuenta privada de Facebook de Jorge Guerra, él estudió en el Colegio Santa María Marianistas.

El actor junto a su hermano, a quien ama y admira (Foto: Jorge Guerra / Instagram)

3. DESDE NIÑO LE GUSTABA EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Su pasión por la actuación inició cuando era niño, pero no solo miraba las películas, sino que le gustaba analizarlas. Además, seguía cada año los Premios Óscar.

4. ESTUDIOS PARA SER ACTOR

En 2017, realizó talleres en el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Sus profesores fueron: el estadounidense Adrian Alita y Pietro Sibile, un mes con cada uno. También hizo un taller con Roberto Ángeles.

En 2020 y 2021, siguió talleres online en el Stella Adler Acting Studio, uno de ellos para trabajar con monólogos de Shakespeare y otro para analizar y poner en práctica las bases del método actoral de ese estudio, según la producción de la obra “Vive”.

5. JAMÁS HA HECHO TELEVISIÓN

Jorge Guerra jamás ha hecho televisión, por lo que su presencia en “Al fondo hay sitio” como Jaimito de grande, será su debut en la pantalla chica.

6. HIZO CINE

Aunque no participó en televisión, él hizo cine llegando a protagonizar en 2019 la película dramática “La bronca”, dirigida por los cineastas peruanos Daniel y Diego Vega. Coproducida entre Perú, Colombia, España y Canadá.

El filme recibió una mención especial del jurado en el Festival de Cine de San Sebastián ese mismo año. Para dar vida a su personaje Roberto, viajó a Canadá, donde permaneció por un mes y medio.

Guerra Wiesse también ha participado en “Sumisa” (2020), un cortometraje de Matilde León, con el cual está ganando más experiencia en la pantalla grande nacional.

El joven junto a los actores Rodrigo Palacios y Rodrigo Sánchez Patiño en el Festival de San Sebastián, representando a Perú con la película "La bronca" (Foto: Jorge Guerra / Instagram)

7. TRABAJO EN TEATRO

Protagonizó la obra “La enfermedad de la juventud” del director Carlos Delgado Morris.

Formó parte del elenco de la obra “Vive”, dirigida por Diego La Hoz.

"La enfermedad de la juventud" es la obra teatral en la que participa Jorge Guerra (Foto: Teatro de Lucía)

8. ¿QUÉ OTRA PASIÓN TIENE?

El histrión también reveló que otra de las cosas que le gusta hacer es leer, por tanto, le gusta hacer apuntes de todo lo que lee.

9. ¿QUÉ PIENSA DE PERTENER AL ELENCO DE “AL FONDO HAY SITIO”?

Durante una entrevista con Jimmy Show TV, el actor conto que se siente muy emocionado por pertenecer a la producción de Giggio Aranda. “Estoy feliz, estamos trabajando muy bien, todo el equipo es excelente”, dijo.

“[Las grabaciones] sí son un poco pesadas, pero me estoy acomodando y aclimatando a este nuevo horario de trabajo, pues no he vivido algo así, ya que es mi primer trabajo en televisión”, añadió.