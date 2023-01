La revista TV Notas difundió comprometedoras imágenes del actor Jorge Salinas con su nutricionista Ana Paula Castillo. Dicho magazine indicó que la celebridad mexicana le habría sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez.

En ese sentido, la nutricionista salió al frente para negar que ella sea amante del actor de telenovelas. En conversación con el programa “Sale el sol”, Ana Paula explicó que solo tiene una relación profesional con Salinas.

“La relación que he tenido con Jorge ha sido netamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de ir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se lo ha entregado fuera de las instalaciones (de Televisa)”, señaló Castillo para el programa de espectáculos.

La profesional explicó que ella se encontraba con Salinas fuera de su consultorio para entregarle sus medicinas: “No hubo nada y por desgracia hubo malentendidos”.

¿QUIÉN ES LA ESPOSA DE JORGE SALINAS?

Salinas tiene un matrimonio de 11 años con la actriz Elizabeth Álvarez y fruto de su historia de amor nacieron sus dos hijos.

Ambas celebridades derrochan amor en sus respectivas redes sociales y siguen juntos, pese a las especulaciones de la revista TV Notas.

