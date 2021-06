José Eduardo Derbez tuvo uno de los momentos más fuertes de su vida al discutir con su padre Eugenio Derbez, de manera muy escandalosa, en un restaurante. Esto se dio cuando su familia se encontraba grabando la primera temporada de la serie “De viaje con los Derbez”. El hijo del comediante y de Victoria Ruffo señaló que fue un bochornoso espectáculo en medio de tantos comensales y que todo se originó por una situación que involucraba a Mauricio Ochmann, quien en ese entonces era pareja de su hermana Aislinn Derbez.

Este incómodo momento, por supuesto, no apareció en la mencionada serie, pero sí puso en una situación complicada a toda su familia, al punto de que Ruffo debió interceder para tranquilizarlo.

“No recuerdo (qué le dije), pero me solté contra mi papá. Mi papá estaba pegado a la silla y mi hermano queriéndome agarrar porque todo el restaurante volteaba”, contó José Eduardo.

Pero qué pasó en ese instante para que reaccionara así contra su padre. La respuesta está en un primer momento y su excuñado es parte de esto.

La verdad detrás de la acusación de robo a José Eduardo Derbez (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ SE PELEARON JOSÉ EDUARDO Y EUGENIO DERBEZ?

La pelea entre José Eduardo Derbez y su padre Eugenio Derbez inició por un fragmento que iban a grabar en la serie “De viaje con los Derbez”. La dinámica de la producción era grabar solo padre e hijos.

Sin embargo, Eugenio Derbez le pidió que también invitaron a Mauricio Ochamann, quien se iba a quedar solo. Pero este se negó y, como respuesta, José Eduardo le dijo un comentario que ofendió al ex de Aislinn Derbez.

“No recuerdo bien cuál fue mi comentario, pero debe haber sido algo así como ‘Ay, ni queríamos que fueras’ o una cosa así, o ‘realmente ni estabas invitado, sólo éramos mi papá y yo’ o algo así”, explicó.

Esto incomodó a Ochamann, quien se quejó con Asilinn. Su hermana le envió un mensaje a su padre contándole lo ocurrido y ahí explotó la bomba.

Eugenio Derbez señaló estar muy orgulloso de su hijo José Eduardo Derbez. (Foto: Instagram @ederbez / @jose_eduardo92)

¿CÓMO REACCIONÓ SU PADRE EUGENIO DERBEZ?

José Eduardo, entonces, arremetió contra su padre, a punta de gritos, mientras que los comensales miraban sorprendidos.

“Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo... inmediatamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezaba a hacerme ‘así’ (cálmate). Pero yo le decía que me soltara”, dijo.

Cuando las aguas se calmaron, Eugenio Derbez reaccionó de una manera diferente e hizo un chiste para botar la tensión, lo que todos celebraron con risas.

“El mesero le reclamó algo a mi papá y después Alessandra. Y entonces mi papá dice ‘¡Bueno ya! Con nadie quedo bien. Todo el mundo me está reclamando”, finalizó.

