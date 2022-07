José Eduardo Derbez, hijo de los reconocidos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ha sabido hacerse de un nombre en el plano actoral gracias a sus protagónicos en series de televisión y diversos videos en redes sociales. No obstante, su debut artístico se remonta a una telenovela en particular llamada “Miss XV”, del productor Pedro Damián.

Todos saben del reconocimiento que viene teniendo el mayor de la dinastía Derbez en la pantalla chica, y es que, gracias a sus dotes artísticos y sus flamantes papeles en distintas series, José Eduardo viene tomando mayor fuerza en la televisión mexicana.

Eso sí, dicen que el primer amor nunca se olvida, y este parece ser el caso del buen José, quien hizo su primera aparición en señal abierta en este proyecto a mediados del 2012, compartiendo set con celebridades como Natasha Dupeyrón, Eleazar Gómez, Paulina Goto y Macarena Achaga.

Junto a su madre Victoria, quen tiene otros dos hijos (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

De hecho, en diálogo con el programa “El minuto que cambió mi destino”, el hijo de Victoria Ruffo rememoró su famoso debut televisivo con cariño.

Y es que el famoso reveló que tuvo una preparación con “cursos que fueran pequeños, no meterme a una carrera así completa, y empecé a darme cuenta que sí me gustaba. A partir de ahí me fui a hacer mi primera sesión de fotos”.

En esa línea, el histrión contó que antes de presentarse en las inmediaciones de Televisa, tuvo que hablarlo previamente con sus padres: “Les dije ‘No me ayuden, yo solito puedo’. Iba a dar mis fotos a las oficinas de los productores, unos sí y otros no. Así mucho tiempo, seguía reparte y reparte”.

SU PRIMER CONTACTO CON PEDRO DAMIÁN

En el transcurso de la conversación, el también ‘youtuber’ reveló los instantes previos a su primer encuentro con el reconocido productor Pedro Damián. “Justo a Pedro fue al único que no le di fotos. Llegué a mi casa a llorar porque nadie me llamaba, dije: ‘No es lo mío, qué hago aquí’. Creo que pasa en muchas carreras, de repente te preguntas: ‘¿Voy bien o no?’. Llorando en mi cuarto una señora que le cocinaba a mi mamá me dijo: ‘Te están buscando de Televisa’”.

Así, el hijo del creador de “La Familia P.Luche” confesó que recibió la llamada hecha por el propio productor. “Me presenté, me recibió en su oficina, bien chavito yo, y me dijo ‘Te quiero platicar el proyecto que quiero hacer’. Yo no tenía ni idea y luego luego le dije ‘Acepto’. Pero me dijo ‘Tienes que venir a hacer un casting’”.

“Me acuerdo que iba manejando, sude y sude, llegué, me estacioné y veo una cola gigante. Yo me seguí porque dije: ‘Esto no es el casting’, porque según yo era personalizado para mí. Me acuerdo que entré al salón y estaba mucha gente importante, directores y productores. Entrabas en parejas, una mujer y un chavo”, contó José Eduardo sobre el enrevesado casting.

Reveló además que en ese examen de talentos le preguntaron si poseía aptitudes para cantar, o conocimiento de baile o instrumentos musicales, a lo que el joven hijo de Eugenio respondió con un cortante no. “Entonces me dicen ‘Es que esto es un proyecto musical’. Y dicen ‘Cántanos algo, lo que sea’”.

“Yo ya iba de salida y llega uno de producción ‘José Eduardo, te quedaste a la siguiente etapa’. Ya regresé y me dicen ‘Espéranos aquí’. Pasamos a hacer otra prueba de actuación y me dicen ‘Gracias’”, puntualizó.

Luego de todo el proceso, José señala que regresó a su hogar y ni bien llegó le pidió a su madre que investigará. La misma Victoria hizo caso a la orden de su hijo le que comentó que si el viernes no lo llamaban, no había sido seleccionado.

Así lucía el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo durante la exitosa telenovela (Foto: Mezcal Entertainment)

“Llega el viernes, yo estaba con unos nervios, de hecho estaba con amigo, y dan las 5 de la tarde cuando dije: ‘Ya es mucha espera’. Le dije a mi amigo ‘Sírvete unos tequilas para curar penas’. Ya bien entrados suena mi teléfono y dice Televisa: ‘José Eduardo, para avisarte que te quedaste en la novela, preséntate el lunes’”.