Eran mediados de los años noventa y Eugenio Derbez junto a Victoria Ruffo se consolidaban como la pareja mediática de todo México, llegando a orquestar una ‘falsa boda’ e, incluso, tener un hijo varón al que llamarón José Eduardo Derbez. Con el tiempo, ambos actores se enfrascaron en una batalla legal que terminó con una orden de restricción en contra del aclamado “Ludovico P. Luche”.

Recientemente, el mayor de la dinastía Derbez habló sobre el distanciamiento de Ruffo y su padre, además de cómo le afectaron los constantes conflictos entre la protagonista de “La Malquerida” y el actor mexicano, llegando incluso a tener que ver a Eugenio a escondidas y sin dar aviso a su madre.

“Una si fue a escondidas, esa sí la recuerdo, es la más clara que tengo, pasó por mí a escondidas. Era el tiempo que estaban en juicio por mí, por la patria potestad. Pasó por mí a la escuela, pero no a avisó ni a mi mamá, ni a mi nana, ni al chófer, ni a nadie. Simplemente pasó por mí y fuimos a comer. No lo vi mal porque no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos” , señaló José Eduardo Derbez al medio mexicano “El minuto que cambió mi destino”.

Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

De hecho, el primogénito de Victoria Ruffo y Derbez contó que no dimensionaba la gravedad de las ‘peleas’ que tenían sus padres, ya que apenas era un niño y lo único que quería era salir con el actor de Hollywood.

“Lo veía poco, eso sí. Me dio gusto verlo, salí feliz. Fuimos a comer, comimos súper bien, platicamos. Fue increíble, una comida muy divertida, muy a gusto. Estaba feliz de verlo”, siguió contando al citado medio. “Estaba feliz de verlo. Ahí empezaron las llamadas de mi mamá”.

EL ENOJO DE VICTORIA RUFFO

Aunque los momentos de felicidad entre padre e hijo eran innegables, Ruffo no estaba nada conforme que el también productor mexicano se lleve a José Eduardo sin su consentimiento, desatando, en ese entonces, una nueva oleada de problemas y disputas legales entre ambos.

“Creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas: ‘no me lo va a regresar’. Y pues no, mi papá nada más era de comer y vámonos. Nos fuimos de regreso a la casa y cuando llegué empezó el griterío entre ellos dos”, añadió.

Tan grave fue la disputa y conflictos entre ambos, que a la fecha Victoria y Eugenio siguen distanciados y lejos de limar asperezas sobre tales hechos que sucedieron hace más de 20 años.

No obstante, el mismo José Eduardo manifestó en más de una ocasión que la relación que mantiene con su padre y medios hermanos es sana, logrando incluso a formar proyectos profesionales y actores juntos.

“Fue doloroso en su momento sí; el verlos pelear, enojados, separarse”, finalizó el único hijo de la unión Derbez-Ruffo.