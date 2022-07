Luego de la polémica que trajo consigo la supuesta deuda entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo luego de romper palitos, el famoso actor reveló vía redes sociales que ya saldó sus pendientes con la artista de 55 años, poniendo fin a una ola de críticas en su contra. Entérate más aquí.

Tras la abrumadora corriente de comentarios y especulaciones que surgió en torno al dinero pendiente entre Klitbo y Vidal, el actor respondió muy a su forma en redes sociales, dando por zanjado las especulaciones en torno a una supuesta deuda que acarreaba contra su ex novia.

“Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Sólo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema, llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quién sí, quién no y quién jamás”, indicó el histrión junto a una fotografía del recibo donde se puede leer que ya depositó 80 mil pesos a la actriz el pasado 27 de julio.

El artista nacido en República Dominicana zanjó con este voucher los rumores de una deuda hacia su ex pareja (Foto: Juan Vidal / Instagram)

“De esta mala experiencia también me llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad”, indicó Vidal en otra de sus historias de Instagram, en donde hace referencia a la incondicional ayuda que recibió por parte de Niurka Marcos en estas últimas semanas.

El artista fue tajante en sus historias de Instagram (Foto: Juan Vidal / Instagram)

EL FIN DE UN ROMANCE

Recordemos que, a mediados de 2022, la protagonista de “El privilegio de amar” reveló que su relación con el dominicano se había terminado luego de medio año de compromiso y una seguidilla de rumores de incompatibilidad por parte de ambos.

Aunque en primera instancia Klitbo no quiso ahondar en detalles, la ex participante de “La casa de los famosos” reveló que Vidal le debía cerca de 4500 dólares americanos, agregando que su ex novio no le quiso devolver tal monto en la misma moneda en que le hizo el préstamo.

En esa línea, Cynthia le recomendó a la vedette y actual pareja de Juan Vidal que guarde distancia con el actor, ya que posee problemas de control de ira y, para él, “las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente”.

No obstante, lejos de hacer caso a tales advertencias, la cubana ha optado por hacer oídos sordos y retomar el romance con el Juan Vidal que inició en el reality de Telemundo.