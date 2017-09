Julia Louis-Dreyfus: Actriz de Seinfeld reveló que tiene cáncer de mama [VIDEO y FOTOS]

Una pésima noticia para los fanáticos de Julia Louis-Dreyfus ha llegado para conmocionar al mundo. Y es que la actriz, conocida por protagonizar exitosas comedias como Seinfeld, Veep y Old adventures of Old Christine, confesó que padece de cáncer de mama.

Así lo reveló por medio de su cuenta de Twitter con un polémico mensaje muy a su estilo. ‘Una de cada 8 mujeres contraen cáncer de mama. Hoy soy yo’, confesó Julia Louis-Dreyfus en un mensaje que ya es viral en las redes sociales.

‘La buena noticia es que tengo el grupo más glorioso de familia y amigos de apoyo y cuidado… la mala noticia es que no todas las mujeres tienen esa suerte. Así que vamos a luchar contra todos los cánceres para que la salud universal sea una realidad’, agregó la ganadora del Emmy.

Cabe indicar que solo hace unos días Julia Louis-Dreyfus ganó su sexto Emmy por su papel de Selina Meyer en la comedia de HBO Veep. Es así que logró batir un récord al llevarse el premio por sexto año consecutivo por un mismo personaje.

Aunque ya se conocía que la séptima temporada de Veep sería la última, el anuncio de Julia-Louis-Dreyfus no tiene relación con el fin de la serie. Es más, la producción de Veep aseguró que los rodajes se ajustarán al tratamiento que tendrá que recibir la actriz.

"Enviamos nuestro amor y apoyo a Julia y a su familia en este momento. Tenemos total confianza en que ella conseguirá pasar esto con su tenacidad habitual y espíritu que no se intimida, y esperamos que recobre su salud y regrese a HBO para la temporada final de Veep", dijo HBO mediante un comunicado oficial.

Tonight's heart stopping episode of @veephbo was written by the wonderful @rachel.axler & directed by the groovy man himself @stern.dale Una publicación compartida de Julia Louis-Dreyfus (@officialjld) el 7 de May de 2017 a la(s) 10:30 PDT

Luego del anuncio de Julia Louis-Dreyfus, la hermosa actriz Christina Applegate respondió a su tuit con un mensaje de apoyo. ‘Mamá, búscame. Hablemos si quieres’, escribió la artista de 45 años.

La recordada Kelly de Matrimonio con hijos se sometió a una mastectomía hace casi 10 años luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. Es así que esperamos que ambas actrices se unan en la lucha contra la mortal enfermedad.

