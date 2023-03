Julio Iglesias, exesposo de Isabel Preysler, salió al frente para defender a la madre de sus hijos y lanzó una dura crítica a Mario Vargas Llosa por no terminar la relación como se debió hacer, ya que considera que el Nobel de Literatura debió salir públicamente a anunciar su ruptura y desearle lo mejor a la mujer con la que compartió años de su vida.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, indicó en declaraciones a ¡Hola!.

El artista considera que las cosas han sido injustas para Isabel Preysler, quien se va visto envuelta en chismes tras confirmar su ruptura con el escritor peruano.

Julio Iglesias critica a Mario Vargas Llosa por separación de Isabel Preysler

“Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, comentó.

Mario Vargas Llosa se luce junto a Patricia Llosa tras el fin de su relación con Isabel

Luego de hacerse pública la separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, el escritor fue visto en eventos públicos con su exesposa Patricia Llosa.

Incluso en Lima, Patricia Llosa afirmó que su familia siempre ha estado unida, esto luego de ir a la boda de su nieta en compañía de MVLL.