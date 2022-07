El famoso Julio Iglesias, papá del cantante Enrique Iglesias, fue tendencia en redes sociales los últimos días luego de que diversos portales internacionales confirmaran que la leyenda española está atravesando un difícil estado de salud. Recordemos que el intérprete de “La Carretera” permanece en silla de ruedas, lo cual ha generado mayor controversia a la hora de aclarar su situación física.

Desde hace varios días, la prensa internacional viene especulando sobre la verdadera situación del cantante Julio Iglesias, uno de los ídolos españoles más sonados de todo los tiempos.

De hecho, muchos periodistas aseguran que el ibérico presenta severas dificultades para caminar, lo cual le ha traído diversos requerimientos y malestares, entre ellos, usar la silla de ruedas para movilizarse.

UNA COLABORACIÓN MUSICAL

El diario “El Clarín” manifestó que un amigo del papá de Enrigue Iglesias fue a visitar al cantante de 78 años a su mansión en Miami, Florida, pero ingrata fue su sopresa al ver su verdadera condición física.

El cantante español logró ser de los más sonados en habla hispana durante el siglo pasado (Foto: Difusión)

Es más, Jorge Rial, conocido periodista latino, fue más allá y ratificó que el citado amigo le habría propuesto una colaboración para hacer un tema, aunque no espero verlo postrado en la silla de ruedas durante dicha invitación.

“Cada vez que los veo (a los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami”, indicó.

QUIERE PASAR DESAPERCIBIDO

Al parecer, la situación física del autor de “Ni te tengo ni te olvido” es peor de lo que se cree, llegando al punto de no poderse movilizar por su cuenta.

Y es que el hombre de prensa también expresó que la amistad de Iglesias, quien posee un apelativo de animal de la jungla, notó que “está con problemas de movilidad. Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así”.

Vale precisar que las dificultades del cantante nacido en España datan desde 2020, precisamente, cuando el programa “Sálvame” publicó imágenes de él durante una playa en República Dominicana.

En tales imágenes se ve a un Julio Iglesias deteriorado y con un vendaje a lo largo de toda su entrepierna.

Es más, en tales imágenes podemos apreciar que la estrella que brilló el siglo pasado trata de caminar en la arena con la ayuda de dos mujeres que la sostienen de cada lado. Tal escena fue tendencia en redes e impactó tanto a los presentadores del programa que se pronunciaron al respecto.

“Apenas puede andar, está fatal” y “No es tan mayor, pero él está muy cascado (sin fuerza)”, sostuvo uno de ellos durante la transmisión.