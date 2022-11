Jungkook de BTS cantará en la Ceremonia de Inauguración en la Copa Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con el comunicado de la empresa, BIGHIT Music. La noticia sorprendió a millones de seguidores del grupo de k-pop en el mundo, quienes hicieron tendencia a la boyband.

¿Quién es Jeon Jungkook?

Jeon Junkook es el menor o ‘maknae’ de BTS, nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur. Hizo una audición en el programa de talentos, Superstar K, después de ver a G-Dragon de BIGBANG cantar ‘Heartbreaker’.

A pesar de que no pasó el examen, diversas compañías de música lo llamaron, pero él escogió a BIGHIT Entertainment tras ver rapear a Kim Namjoon o RM, quien se convertiría en su mejor amigo en Bangtan boys. Antes de estar en el grupo, participó en algunos videoclips y fue bailarín de apoyo en GLAM.

BTS debutó el 12 de junio del 2013 con ‘No more dream’. Posteriormente, lanzó temas en solitario como ‘Still with you’, ' Begin’, ‘Euphoria’, al igual que covers. Uno de sus últimos trabajos fue la colaboración con su cantante favorito, Charlie Puth, en ‘Left & Right’.

Canciones de Jeon Jungkook

“I know” con RM

“So far away” con Suga y Jin

“Still with you”

“My you”

“Begin”

“Euphoria”

“My time”

Redes sociales de Jungkook

El cantante tiene su cuenta oficial en Instagram con más de 47 millones de seguidores. Asimismo, publica fotografías de su vida cotidiana y trabajos como el ‘Photofolio Me, Myself and Jungkook’, donde se convirtió en un vamprio.

Jungkook en Qatar 2022

La empresa informó que Jungkook sería parte de este mega evento durante la noche del 12 de noviembre (KST). “Participará en la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y en la presentación de la ceremonia de apertura”, manifestaron.

Por el momento, aún no se revela el título del tema. La inauguración de Qatar 2022 será este 20 de noviembre y será transmitido por canales nacionales e internet.

Jungkook grabando en Qatar (Foto: Twitter)

