Recientemente, Bryce Dallas Howard sopló los rumores de una supuesta información sobre su ganancia en ‘Jurassic World’. De hecho, la famosa actriz que protagonizó la cinta de dinosaurios junto al carismático Chris Pratt confesó que percibió unos cuántos millones menos en comparación al actor, aunque ello no le impidió elogiarlo por su estelar en la citada cinta.

No cabe duda de que los rumores suelen molestar a las estrellas de Hollywood en general, sino pregúntenle a Bryce Dallas Howard, quien tuvo que salir a desmentir las especulaciones de una presunta inequidad salarial dentro del elenco de ‘Jurassic World: Dominion’.

“La información publicada era muy interesante porque me pagaron mucho menos de lo que decían los medios. Mucho menos”, fue lo que dijo la actriz durante el avant premiere de la cinta jurásica.

Bryce Dallas Howard junto a Chris Pratt durante la grabación de Jurassic World (Foto: @jurassicworld / Instagram)

“Cuando empecé a negociar para Jurassic en 2014 era un mundo muy diferente. Tenía una gran desventaja. Desafortunadamente, tienes que firmar por tres películas, por lo que las nóminas ya se quedan fijadas.”, agregó la histrionisa de 41 años.

EL MALESTAR DE BRYCE POR SU PAPEL EN “JURASSIC WORLD”

Aunque existen rumores de una presunta inequidad entre Prat y Bryce en cuanto a salarios por interpretar personajes, lo cierto es que un informe indicó que la cifra que percibe la actriz bordea los 8 millones de dólares, 2 millones por debajo de Chris.

Si bien puede haber ocasionado un ‘choque de egos’ a lo largo de su estancia, la propia actriz sostuvo que ya conversó al respecto con él también protagonista de “Guardianes de la Galaxia”

“Lo que diré es que Chris y yo lo hemos hablado, y cada vez que había la oportunidad de mover la balanza en temas que aún no se habían negociado, literalmente me decía: ‘No os preocupéis, yo haré toda la negociación. Nos pagarán lo mismo, no tendrías ni que estar pensando en esto.’”.

Asimismo, la famosa detalló que su compañero ya poseía una gran hoja de vida actoral detrás suyo, en especial, luego de su protagónico en “Guardianes de la Galaxia”, cinta de la mundialmente conocida Marvel.”Le quiero muchísimo por esto. Me han pagado más por este tipo de cosas que por cualquiera de las películas”.