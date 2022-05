La ola de violencia sigue golpeando fuertemente a México y ni los luchadores enmascarados, que se ven como superhéroes dentro de un cuadrilátero, pueden hacerle frente. El pasado 17 de mayo en Guanajuato falleció Jerry García, célebremente conocido como “Juventud Rebelde”. El luchador con más de 20 años de carrera en la lucha libre perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. ¿Cómo se dieron los hechos? Acá te contamos las dos versiones que manejan las autoridades locales que investigan el suceso.

MÁS INFORMACIÓN: Roman Reigns se impone a Brock Lesnar en WrestleMania 38 y unificó los títulos de WWE y Universal

La inseguridad ciudadana en suelo azteca es un problema de nunca acabar. Hace poco se presentó un estudio en el que daba cuenta que México era el país más peligroso y violento para una mujer. Esto a causa de los constantes casos de feminicidios y violencias.

No obstante, la violencia no abarca únicamente al género femenino. La extraña y repentina muerte de “Juventud Rebelde” así lo demuestra. Su padre, un exluchador, pidió justicia a través de sus redes sociales y denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está corrompido por el narcotráfico, razón por la que no ha actuado como es debido ante los criminales.

Jerry García, su nombre de pila, fue enterrado en su natal Guanajuato (Foto: Golden Star Rosas / Facebook)

¿CÓMO MURIÓ EL LUCHADOR “JUVENTUD REBELDE”?

Jerry García, como es su nombre de nacimiento, fue asesinado el último 17 de mayo al mediodía en circunstancias que todavía son materia de investigación, pero las autoridades locales y estatales barajan dos hipótesis: el intento de secuestro fallido o una rendición de cuentas.

La primera teoría está basado en algunos testigos oculares, que aseguran haber visto que unos desconocidos se acercaron a “Juventud Rebelde” ni bien salía de un gimnasio en Irapuato, Guanajuato y se disponía a ingresar a su camioneta. Fue allí que intentaron secuestrarlo, pero al ver que oponía resistencia, los malhechores le dispararon a matar hasta en cinco oportunidades.

La segunda hipótesis, que es reportada por El Gráfico y señala a “las autoridades locales” como fuente, señala que efectivamente Jerry García fue abordado por unos desconocidos al salir de un gimnasio y querer ingresar a su vehículo. No obstante, afirman que los maleantes le dispararon a quemarropa de frente, como si fuese una rendición de cuentas o tuviesen una venganza premeditada contra el deportista.

Esta es la escena del crimen (Foto: Sol de Irapuato)

PADRE DE “JUVENTUD REBELDE” EXIGE JUSTICIA A PRESIDENTE DE MÉXICO, AMLO

Mediante sus redes sociales, el papá de Jerry García ha exigido que el crimen perpetuado contra su hijo no quede impune. Incluso culpó a las autoridades gubernamentales, encabezadas por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acusó de estar vendido al narcotráfico, motivo por el que no pueden calmar este clima de violencia e inseguridad que se vive en México.

“La lucha libre está de luto porque los mismos que mataron a mi nieto hoy le quitan la vida a mi hijo, a “Juventud Rebelde”, un ídolo de la lucha libre, gracias a un mal gobierno que jamás ha podido con esto (la violencia) porque es un gobierno vendido al narcotráfico. Les pido apoyo a todos los luchadores para pedir justicia ante este crimen!! Apóyenme amigos, por favor!!!”, aseveró “Black Star”, nombre con el que el patriarca de los García se hizo conocido en el mundo de la lucha libre.

En su Facebook está como “García Black”.

LUCHA LIBRE MEXICANA SIGUE DE LUTO: FALLECIÓ “TORO BILL JR.”

Las malas noticias llegan una tras otra en la lucha libre independiente de México, pues apenas el pasado 26 de abril, a través de las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), dio a conocer la muerte del luchador mexicano “Toro Bill Jr.”, un destacado del pancracio nacional, natural de Puebla.

Las causas del deceso de “Toro Bill Jr.”, que era el responsable de continuar con una jerarquía de luchadores poblanos de la más alta calidad, todavía no han sido esclarecidas. Lo que transcendió en los medios de Puebla es que se habría debido a un infarto luego de hacer una presentación.