¿Encontró el amor? A Hande Erçel muchos de sus fans la recuerdan por su excelente papel en la telenovela “Love Is in the Air” y por haber sido la novia del actor Kerem Bürsin. Pero fue durante los primeros meses del 2022 cuando se empezaron a oír rumores de que su relación sentimental había terminado. Ahora lo que ha llamado la atención de muchos es ver a la actriz en compañía de Kaan Yıldırım.

MÁS INFORMACIÓN: La decisión de Kerem Bürsin que deja a Hande Erçel fuera de su vida

La actriz Hande Erçel ha participado en varias telenovelas como “Tatar Ramazan”, “Çalıkuşu”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Siyah İnci”, entre otras; sin embargo, su popularidad a nivel internacional llegó con “Love Is in the Air”, telenovela turca donde trabajó con Kerem Bürsin y, sin pensarlo, al poco tiempo ambos se enamorarían.

La pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más sólidas y famosas en el ambiente artístico de Turquía, pero lo que nadie se esperaba es que la llama del amor terminaría apagándose de un momento a otro.

Kerem Bürsin y Hande Erçel eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

En las redes sociales los fans de los artistas empezaron a especular este tema a raíz de algunos detalles como la eliminación de fotos por parte de la actriz o que ya no aparecían juntos, entre otras cosas.

Pero lo que más ha llamado la atención es que Hande Erçel fue captada junto a un joven que no era, precisamente, Kerem Bürsin. Por el contrario, se trataría de Kaan Yıldırım.

Hande Erçel protagonizó la telenovela "Love Is in the Air" donde tuvo el papel de Eda Yildiz (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿KAAN YILDIRIM ES EL NUEVO NOVIO DE HANDE ERÇEL?

Los rumores de la ruptura amorosa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin son cada vez más fuertes, aunque ninguno de los dos actores ha confirmado esto.

Sin embargo, a la actriz que se hizo muy famosa con su papel de Eda Yildiz se le vio junto a un joven por lo que algunos medios de comunicación de Turquía han empezado a especular que podría ser el nuevo novio de Hande, según el magazine ‘tv100′, y que fue informado por Divinity.

El joven es el actor Kaan Yıldırım, que trabajó con Hande Erçel en la serie “Halka” en el 2019.

Kaan Yıldırım conoció a Hande Erçel en la serie “Halka” (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

Los rumores de este presunto romance se debe a que fueron vistos juntos luego de divertirse en una fiesta en un local de Emirgan, en la ciudad de Estambul. Según reveló el citado medio ambos salieron a primeras horas de la mañana y abordaron el mismo vehículo. Ello quedó registrado en imágenes de los diferentes medios de comunicación.

Ante esa situación, tanto Hande como Kaan evitaron dar declaraciones a la prensa y se notaron algo incómodos por la presencia de los periodistas. Hasta la fecha la actriz no ha desmentido esta versión de que Kaan Yıldırım podría ser su nueva pareja.

Los rumores incrementarían debido a que cuando a la actriz se le vinculó con Atasay Kamer, el director general de la firma de joyas Atasay Jewelry, al poco tiempo Hande desmintió esta versión.

¿QUIÉN ES HANDE ERCEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.