¿De qué trata “Kacis” (“Escapar”)? Así es el nombre de la nueva telenovela turca que será protagonizada por Engin Akyürek e Irem Helvacioglu, quienes brillaron antes en las recordadas producciones “¿Qué culpa tiene Fatmagül?” y “Fugitiva”, respectivamente. La serie de televisión aparecerá por Disney Plus de Turquía y probablemente llegue a ser distribuida de manera internacional a partir del 2022.

Akyürek es un artista que ya tiene 40 años, cumplidos el 12 de octubre, y su trayectoria ha estado marcada por grandes éxitos, como su recordado personaje de Kerim Illgas y el Ömer Demir de “Amor de contrabando” (“Kara Para Aşk” en su idioma original.

Mientras que Irem Helvacioglu es una actriz turca de 31 años que se ha hecho famosa, en los últimos años, por su trabajo en la novela “Fugitiva” (“Sen Anlat Karadeniz”), donde dio vida a la inolvidable Nefes Zorlu Kaleli. Su trabajo se ha enfocado entre la televisión y el cine desde 2014 hasta la fecha.

De esta manera, ambos actores ahora regresan a una telenovela turca “Kacis” (“Escapar”) y nada menos que de la mano de Disney Plus de Turquía. De acuerdo a medios internacionales, los intérpretes tomaron unos roles muy diferentes a lo que han venido haciendo en su trayectoria artística.

Engin Akyürek fue el primer actor turco nominado a un Premio Emmy Internacional, en 2015 (Foto: Engin Akyürek/Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA TELENOVELA TURCA “KACIS”?

La telenovela turca “Kacis”, que en español se traduce como “Escapar”, será protagonizada por Engin Akyürek e Irem Helvacioglu y será la primera novela de Disney Plus de Turquía. No se sabe mucho de la historia porque el rodaje de la producción televisiva iniciará el 15 de octubre.

Lo que se conoce es que Akyürek , quien dio vida a Kerim en “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”, ha tenido la responsabilidad de escribir la trama de la ficción. Además, medios turcos han informado que el actor turco dará vida al periodista Mehmet.

Mientras que del personaje de Irem todavía no se han dado detalles. Se espera que su nuevo rol en la televisión sea muy diferente al de Nefes en “Fugitiva”. De esta manera, “Kacis” se grabará en Gaziantep, contará con ocho episodios, estará dirigido por Yağız Alp Akaydın, recordado por “Doctor milagro”, y aparecerá el 2022.

¿QUIÉN ES ENGIN AKYÜREK?

Engin Akyürek es un actor turco de 40 años que se hizo mundialmente famoso por interpretar a Kerim en la exitosa telenovela “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”. El artista tiene una trayectoria de 17 años, en la que ha participado en películas, series de televisión, comerciales y además de haber escrito guiones de producciones televisivas. En 2018, publicó su primer libro “Silencio” (“Sessizllik” en su idioma original).

También ha protagonizado “La hija del embajador”, una exitosa serie turca que, desde el 2019, ha alcanzado una gran audiencia en Turquía y a nivel internacional. Además, Engin participó de “Amor de contrabando” y protagonizó “Yolun Açık Olsun” (“Tu camino está abierto”), una película para Netflix.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE ENGIN AKYÜREK?

Engin suele ser muy reservado con su vida privada, por lo que no se sabe mucho sobre sus romances. No obstante, se conocen algunos romances que ha sostenido y que ha compartido con compañeras de profesión. De acuerdo con el sitio del Diario El Sol, mientras participaba en 2014 en las grabaciones de la telenovela “Kara Para Ask”, sostuvo un noviazgo con Tuvana Türkay. Aunque el artista no se pronunció al respecto.

