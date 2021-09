Se prepara un nuevo éxito de las telenovelas turcas. Tiene los ingredientes perfectos: una buena historia y Akın Akınözü, el protagonista de “Hercai” junto a Öykü Karayel, la actriz de “Amor de contrabando”. La nueva apuesta es “Kaderimin Oyunu” (“El juego de mi destino” en su idioma original).

La nueva producción otomana fue anunciada por NGM Media el 27 de septiembre, que resaltó la presencia de estos populares y queridos actores, que ya aceptaron los papeles y que pronto empezarán a grabar el melodrama, que se estrenará primero en Turquía.

“Kaderimin Oyunu” o “El juego de mi destino” es una de las grandes apuestas de la televisión turca para la nueva temporada. Será producida por NGMMedya - que realizó éxitos como “La hija del embajador”- para StarTv.

¿DE QUE TRATA “EL JUEGO DE MI DESTINO”?

La nueva telenovela turca “Kaderimin Oyunu” o “El juego de mi destino” cuenta la historia de Asiye, una mujer fuerte de 30 años y madre de dos hijos, que sufrió en su infancia al perder a su madre y ser criada por la mujer de su padre.

A los 17 años, Asiye se casa con Cemal (Sarp Apak), con quien tiene dos hijos, Nergis y Umut. Sin embargo, el matrimonio hace aguas debido a los problemas económicos y el difícil día a día, hasta que el hombre deja a su familia para casarse con una mujer rica. Pero pronto Asiye conoce a Mahir (Akin Akinözü).

¿CUÁNDO EMPEZARÁN LAS GRABACIONES DE “KADERIMIN OYUNU”?

Las grabaciones de “Kaderimin Oyunu” se estarían iniciando el próximo mes de octubre. El proyecto está dirigido por Emre Kabakuşak, que se encargó también de “La hija del embajador” y de la primera temporada de “Fugitiva”. El guion está a cargo de Gul Abus Semerci.

“Los actores protagonistas de la serie, cuyos preparativos continúan a toda velocidad, están contando los días para comenzar el set”, dice la reseña de NGM Media en la cuenta de Instagram de la teleserie, recién activada.

En las primeras imágenes dadas a conocer, aparecen los actores Öykü Karayel, Akın Akınözü y Sarp Apak junto al director Emre Kabakuşak. Aun no se ha revelado quienes integran el resto del elenco.

“El juego de mi destino” o “The game of my destiny” impresionará a todos profundamente con sus queridos actores y su impresionante historia. Estará en Star TV muy pronto.

¿QUIÉN ES AKIN AKINÖZÜ?

Akin Akınözü nació el 22 de setiembre de 1990 en Ankara, Turquía. Recientemente celebró su cumpleaños, mientras disfrutaba de sus vacaciones con su novia para darse un respiro en su apretada agenda y agotadoras grabaciones. Viene de una familia de artistas y es el único hijo de la actriz Özlem Akınözü y Tamer Akınözü.

Antes de decidirse a ser un artista profesional siguió estudios en la Universidad de California Berkeley, donde se graduó con una licenciatura en Matemática Aplicada. Además de “Hercai” (2019-2020), Akin Akinözü también participó en las series televisivas “Muhteşem Yüzyıl Kösem” (2015), “Arkadaşlar İyidir” (2016), “Aslan Ailem” (2017-2018) y “Payitaht: Abdülhamid” (2017-2018).

¿QUIÉN ES OYKÜ KARAYEL?

Oykü Karayel es una actriz turca, de 31 años. Está casa con el cantante Can Bonomo, con quien tiene un hijo que nació abril de este año 2021.

Si bien ha estado alejada unos años de la pantalla, ha participado de la serie “Muhtesem Ikili”, en 2019, donde compartía protagonismo con Kerem Bursin (“Love is in the air”); Özge Gürel (Dolunay y Señor Equivocado) e “Ibrahim Çelikkol” (“Mi hogar, mi destino”). La actriz apareció en una serie de Netflix, “Bir Baskadır” (“Nos conocimos en Estambul”) en 2020 y, en 2016, se unió al elenco de la popular serie turca “Muhteşem Yüzyıl Kösem”.