¡Siguen los problemas! El rapero Kanye West sigue en el ojo de la tormenta luego de que diera unas polémicas declaraciones en un programa en vivo sobre Adolf Hitler, líder del régimen nacista y autor del holocausto judío que significó el extermino de millones de inocentes en el mundo. ¿Cómo así? Pues, en Trome te lo contamos a detalle.

Al parecer, el ex esposo de Kim Kardashian no deja de incendiar la pradera con sus polémicas declaraciones en público. Si bien el también empresario fue excluido de Twitter por revelar su logo a utilizar en la campaña presidencial del 2024, esto no fue motivo para que el intérprete norteamericano dejé de seguir cosechando controversias como fue su colección de ropa con el lema “Whites Lives Matter”, en alusión al lema a favor de George Floyd.

Estuvo casado desde 2014 a 2022 con Kim Kardashian (Foto: AFP)

Eso sí, sus recientes comentarios en un programa al aire causaron mucho eco en las redes sociales y los medios masivos en general. Esta vez, porque fue más allá de la verdad y hasta ‘alabó’ al desaparecido Adolf Hitler. ¿Qué dijo exactamente?

¿QUÉ DIJO KANYE WEST SOBRE ADOLF HITLER?

El ex esposo de la socialité Kim Kardashian se dio cita en el canal “Infowars”, espacio televisivo conocido de Estados Unidos que se autodefine de ultraderecha. Ahí, el músico aprovechó para negar tajantemente la existencia del genocidio alemán.

Y es que West sostuvo que el extinto dictador alemán fue una de las personalidades más “cool” que conoce, y que toda la significación negativa en su legado no es algo de lo que está muy a favor. Asimismo, sostuvo que realizó varias obras positivas como fueron las autopistas.

Kanye West's manager watching his interview pic.twitter.com/QFNCXQdXj4 — Classify 😼 (@Class) December 1, 2022

“De este tipo que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, puntualizó.

Incluso, se animó a decir que el genocida posee un valor especial dentro de toda la raza humana. “Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”.

¿KANYE WEST ADMIRA A ADOLF HITLER?

El rapero añadió frente a las cámaras que también se identifica como uno de sus seguidores más asiduos, alegando también que no cree que haya asesinado a los seis millones de personas durante su mandato totalitarista.

Hace un tiempo, Adidas rechazó comentarios antisemitas de Kanye West. (Foto: Difusión)

No cabe duda de que estos comentarios sobre el Holocausto traerán más cola al listado polémico de actos que ha protagonizado el norteamericano. ¿Creen que esta vez ya se le fue de las manos?