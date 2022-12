El pasado fin de semana, decenas de celebridades mexicanas se hicieron presente en el apoteósico concierto de Bad Bunny en la ciudad de Monterrey. Karely Ruiz, modelo y estrella de Only Fans, no fue la excepción también dijo presente en el World’s Hottest Tour, aunque no la pasó del todo bien. ¿Qué pasó? Los detalles aquí.

Como en casi todos los shows de artistas internacionales, la genial Karely Ruiz volvió a aparecer y mostrar su asistencia al concierto del “Conejo Malo” en Monterrey. De hecho, la mexicana salió a presumir su espectacular outfit en un Oxxo minutos previos de ingresar al recinto deportivo.

Y es que, durante los pasadizos de la tienda, la regiomontana salió a presumir su escotado y sensual vestido ceñida a la piel. Asimismo, causó revuelo ante su fandom tras exhibir su cabellera teñida en tonos rojizos y unas medias de encaje que no dejaron nada a la imaginación.

La regiomontana deslumbró a sus seguidores con su atuendo en tonos negros y su cabellera rojiza (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Resulta que, tras ingresar al estadio de Rayados, la mexicana logró mezclarse entre el público y estar de cerca al intérprete de “Yonaguni”. A pesar de que se notaba muy feliz mientras cantaba y entonaba los éxitos más recientes del puertorriqueño, Karely se dio tiempo para denunciar supuestas agresiones en el concierto.

“Chicas no sean envidiosillas, muchas me empujaban a propósito”, escribió la joven de 22 años. Felizmente para ella, los empujones y toqueteos no pasaron a mayores, aunque dejó en claro que tuvo que lidiar con tales agresiones durante todo el musical.

La mexicana denunció las agresiones en su Instagram personal (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

Para agregar los puntos sobre las íes de este desafortunado suceso, Ruiz indicó que fue su estilo sin igual y su belleza despampanante lo que ocasionó que varias mujeres atenten contra ella en el concierto de Bad Bunny.

Vale precisar que, a pesar de todo, la estrella de OnlyFans se dio tiempo para sacarse fotos y mandar saludos a varios fanáticos que la reconocían, incluso, uno de sus seguidores se animó a revelar que vio al popular “Benito” quedarse maravillado con la belleza de Karely al verla en el concierto.

Ruiz confesó que la "envidia" de las jovencitas fue al ver su impactante outfit en el concierto (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

Sea como fuese, nadie duda de tu temple y tu valor, Karely. Vayas a donde vayas, siempre generas suspiros y detienes corazones. ¡Enhorabuena por tu concierto!