Durante el mes de abril, Karely Ruiz, conocida modelo de “OnlyFans” e influencer de Instagram, fue tendencia en redes sociales tras hacer pública su visita a Andrés García en su casa de Acapulco. No obstante, diversos seguidores se preguntan que relación guardan el actor de 81 años y la nueva celebridad de internet.

Tras la aparatosa caída que sufrió el mítico actor Andrés García, muchos de sus fanáticos y seguidores en las redes sociales se preguntaban cual era el estado de salud del protagonista de “El Cuerpo del deseo”, teniendo en cuenta que dicho remezón le ocasionó una profunda herida en el cráneo.

Felizmente, el tema no pasó a mayores y gracias a la rápida intervención médica y el cuidado correspondiente en casa, el artista de teleseries mexicanas sigue reposando en total serenidad, al menos así lo dio a conocer en su canal oficial de YouTube.

El actor Andrés García padeció un severo golpe en su cráneo (Foto: Andrés García /YouTube)

En ese sentido, García logró coger mayor notoriedad pública con su vídeo titulado “El final de su vida está cerca”, ya que además del golpe y la caída que padeció, el histrión reveló su diagnóstico de cirrosis, que junto a sus molestias en la espalda y la leucemia que le fue detectada hace meses, han mermado considerablemente su salud.

KARELY RUIZ PREOCUPADA

Como era de esperarse, muchos seguidores y figuras públicas hicieron sentir su preocupación respecto al conocido actor de teleseries, siendo la influencer Karely Ruiz una de ellas, quien le mandó un escueto, pero emotivo mensaje a quien ella considera su amigo

La nacida en Nuevo León posteó en sus historias de Instagram un texto hacia el octogenario actor.”Mi querido Andrés García, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra”, etiquetando al reconocido personaje de televisión.

Como se recuerda, la modelo de “OnlyFans” y Andrés García estuvieron envueltos en una serie de rumores que los vinculaban sentimentalmente, ya que durante la visita de Karely en abril pasado se les vio muy juntos, incluso, la modelo se sentó en las piernas del estelar de “Pedro Navaja”, generando una ola de rumores y furor en redes sociales.

Vale recordar que al día siguiente de la sorpresiva visita de la creadora de contenidos eróticos, Andrés García padeció una serie de alteraciones en su salud que lo derivaron al hospital, lo cual ocasionó una marea de críticas hacia la también conductora, culpándola de haber causado afectaciones cardíacas al artista televisivo. No obstante, todo quedó en rumores.

Es así que el actor de series como “El privilegio de amar” y “Mujeres engañadas” anunció que recibió una considerable transfusión de sangre para su pronta recuperación.

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 100! Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño” , indicó García.

KARELY RUIZ Y SU RELACIÓN CON ANDRÉS GARCÍA

Aclarando los rumores en torno a un eventual romance con el veterano actor, Karely contó al medio “TVNotas” lo que fue su experiencia y algunos detalles de su ‘amistad’ con García.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, sentenció la modelo.

Karely Ruiz, natural de Monterrey, cumplirá 22 años en octubre próximo (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

En el diálogo, también contó que el actor oriundo de Santo Domingo es su gran amor platónico, motivo por el cual se sentía encantada de convivir con el histrión.

Luego de conocer el estado de salud de Andrés tras visitarlo, la célebre influencer indicó que el actor siempre se mostró bastante cariñoso.“Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”, finalizó Ruiz, quien posee más de 6 millones de seguidores en Instagram.