Es una de las modelos e influencers más representativas de México en la actualidad. Por eso cada vez que publica algo en sus redes sociales o declara sobre algún tema genera noticia. Karely Ruiz, la joven que ganó fama durante la pandemia, reveló hace no mucho las cirugías estéticas a las que se ha sometido a sus 19 años de edad.

La celebridad, natural de Monterrey, Nuevo León, ganó fama a raíz de su cuenta de OnlyFans , plataforma en la que comparte contenido exclusivo y erótico a sus fanáticos. Gracias a ello se transformó en una famosa del ciberespacio.

Precisamente ese rol ha hecho que tenga millones de seguidores en sus redes sociales. En Instagram, en donde sube contenido de forma continúa, cuenta con más de 7 millones de “followers”, los mismos que casi a dario se encandilan con su belleza. No obstante, esos atributos no solo son fruto de la naturaleza.

La regiomontana empezó a someterse a cirugías este 2022 (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

LAS CIRUGÍAS A LAS QUE SE HA SOMETIDO KARELY RUIZ

En una reciente entrevista con el youtuber Ryan Hoffman, la regiomontana desveló sin tapujos cuántas eran las cirugías estéticas a las que se había sometido y cuáles eran en sí.

El primer paso por el quirófano de Karely fue para someterse a una liposucción con el fin de reducir la grasa del abdomen y moldear otras zonas del cuerpo, como los glúteos. Luego quiso sentirse más a gusto con su nariz así que volvió a ser intervenida quirúrgicamente para que se viera más delgada y respingada.

Por último, la modelo de OnlyFans se agregó algo de senos en una cirugía que le costó cerca de 60 mil pesos. Todos estos retoques los comenzó a realizar hace aproximadamente cinco meses.

“Quería mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: ‘¿Por qué yo no?’, pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio”, expresó.

KARELY RUIZ RESPONDE A LAS CRÍTICAS POR SU CUERPO

No osbtante, desde que la modelo decidió dejar las dietas y el ejercicio diario, comenzó a subir de peso y las criticas en diferentes videos que internautas comparten se han dirigido principalmente a cuestionar su cuerpo.

“Me siento conforme con mi figura, no hago caso a lo que dicen con mala onda”, agregró Ruiz.

Actualmente, a dos años de haber abierto su cuenta de OnlyFans, la celeb es una de las usuarias mexicanas más exitosas en esta plataforma, y aunque no recibe las mismas ganancias que las modelos de contenido erótico, como Celia Lora o Yanet García, en entrevista con La Saga confesó que tiene 4 mil suscriptores, gracias a quienes recibiría cerca de 2 millones de pesos al mes.