No cabe duda de que la actriz Karely Ruiz es una de las modelos con mayor influencia en el medio mexicano. Sus millones de seguidores y atrevidas sesiones de videos en la plataforma OnlyFans le han servido de impulso para saltar al ojo público. No obstante, un hecho en particular que involucra al famoso cantante Kevin Roldán ha despertado el interés en sus fanáticos y seguidores.

Para nadie es un secreto que la modelo Karely Ruiz despierta pasiones en sus miles de fanáticos en las redes sociales, sobre todo, a raíz de las vinculaciones amorosas con el actor Andrés García y varias celebridades del ciberespacio. ¡Toda una diva del internet!

Pero, esta vez, un internauta le recordó uno de sus episodios románticos que mayor popularidad alcanzó tanto en Instagram como Twitter, y se trata nada más y nada menos que un fallido “affaire” que tuvo con el cantante colombiano Kevin Roldán. ¿Cómo así?

BLOQUEADA DE REDES SOCIALES

En una entrevista que sostuvo para el podcast “Rayos X”, la también modelo indicó que “quemó” al cantante tras subir capturas de pantalla en las que evidenciaba una conversación entre ambos.

Ruiz añadió que se sintió algo sensible tras el bloqueo de sus redes sociales que le propinó el intérprete de “Si tu no te enamoras”.

“siento que me agarró cierto coraje y me bloqueó” , indicó al citado medio de espectáculos, en donde además habló sobre su nueva etapa como modelo en la plataforma de OnlyFans.

En ese sentido, Ruiz indicó que tras subir las conversaciones con el reggaetonero fue que Roldán optó por dejar de enviarle mensajes.

“Y yo subí las capturas de la conversación donde me tiraba la onda, puse el número de su representante y le empezaron a hablar. Siento que me agarró cierto coraje y me bloqueó”, sentenció la “influencer” que cuenta con casi 6 millones de seguidores.

KARELY RUIZ NO SE ARREPIENTE DE NADA

En conversación con el popular “Rayito”, la modelo respondió los cuestionamientos y dudas sobre las fotos y vídeos que ha publicado en la plataforma OnlyFans, añadiendo que no tenía ningún problema en admitir que alguna se pasó de tono.

“No, ninguna. Si la subes es por algo, quieres que la vean”, aseveró la nacida en Monterrey, Nuevo León.