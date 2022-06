Son dos influencers que se conocieron y al principio parecía que la química y la chispa del romance había nacido entre ambos, pero al poco tiempo todo cambió radicalmente y ahora no pueden ni verse. Esa es la historia de Karely Ruiz y Fofo Márquez, dos celebridades de la Internet mexicanas, que se han lanzado críticas y pullas tras el encuentro que tuvieron.

Karely Ruiz es un modelo y creadora de contenido para adultos, OnlyFans, cuyo alcance en redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Los seis millones de seguidores que tiene en Instagram así lo refrendan.

Por su parte, Fofo Márquez es un youtuber -con más de 93 mil suscriptores- que muestra todos los lujos y vida suntuosa que lleva al ser hijo de unos padres millonarios. Por esa razón es que se ha ganado la fama de “creído”, calificativo con el que Karely coincide.

La natural de Monterrey cumplirá 22 años en octubre próximo (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

RUMORES DE NOVIAZGO ENTRE KARELY RUIZ Y FOFO MÁRQUEZ

Hace unos días empezaron a circular fotos y videos de un beso que se dieron Karely Ruiz y Fofo Márquez cuando coincidieron en un local en México.

En ese momento se creyó que un romance entre ambas celebs estaba en camino, pero al poco tiempo la propia modelo de OnlyFans se encargó de desmentir e incluso señaló que los dos se han bloqueado en sus redes sociales.

“No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho” , expresó Ruiz en el programa del youtuber Ryan Hoffman -mejor conocido como Rayito-, a la vez que agregó: “Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos”.

El youtuber cumplirá en julio 25 años (Foto: Fofo Márquez / Instagram)

KARELY RUIZ ACUSÓ A FOFO MÁRQUEZ DE NO PAGAR LA CUENTA DEL RESTAURANTE

Tras los dichos de Karely Ruiz, Fofo Márquez estuvo de invitado especial en el programa “Adrián Marcelo presenta” y los conductores no dejaron pasar la oportunidad para consultarle del tema.

Lo que Fofo no se esperaba es que le marcarían a Karely Ruiz, quien de manera molesta contó su versión de la historia. “A ver, quiero que cuentes la verdad. Di cómo salieron las cosas, ¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de 60 mil pesos? Te fuiste sin pagar la cuenta del antro y me la dejaste toda a mí”, reveló Karely.

“Él solo fue a grabar la fiesta, se fue sin pagar, sus amigos todos pedos y sin pagar ni un peso” , continúo señalando la modelo, quien además indicó que Fofo había empezado a decir que ambos tuvieron relaciones sexuales.

Antes las acusaciones de haberse ido sin pagar, Fofo Márquez respondió: “Yo agarré y le dije al mesero: ¿Cuánto fue de lo mío? Pagué la champagne, me retiré, y pues, si esa es su molestia, se lo pago”.