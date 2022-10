La novena temporada de “Al fondo hay sitio” sigue sorprendiendo a sus espectadores. Así, en una reciente entrega de la producción, fuimos testigos del reencuentro entre Francesca Maldini y Carmen Torres, la mujer que está en la cárcel por ser la responsable de la muerte de Isabella Picasso.

En ese sentido, algunos televidentes también se han mostrado interesados en saber qué fue lo que pasó con la actriz que le daba vida a la hija de Francesca Maldini en “AFHS”. Lo cierto es que la famosa artista abandonó la interpretación hace algunos años.

En las siguientes líneas, conoce por qué Karina Calmet, la recordada Isabella Picasso en la serie de América TV “Al fondo hay sitio”, dejó la actuación.

¿CÓMO MURIÓ ISABELLA PICASSO DE “AL FONDO HAY SITIO”?

Isabella Picasso (Karina Calmet) murió a manos de Carmen Torres (Teddy Guzmán) durante el capítulo 1583, el gran final de la octava temporada de la ficción.

Carmen era la madre de Claudia Llanos (Úrsula Boza), la villana a la que Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) asesinó luego de muchas amenazas y chantajes. Por eso, junto a Leonardo (Marco Zunino), la mujer decide cobrar venganza con la frase “Ojo por ojo, hija por hija”.

En ese sentido, le dispara a Isabella y acaba con ella. Tras esto, Carmen fue a prisión y Francesca decidió iniciar una nueva vida lejos de Las Lomas.

La muerte de Isabella Picasso en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

¿POR QUÉ KARINA CALMET DEJÓ LA ACTUACIÓN?

Si bien muchos de los actores del elenco original de “Al fondo hay sitio” regresaron con sus recordados roles a la novena temporada de la serie, este no es el caso de Karina Calmet.

En marzo del 2018, la actriz anunció que se retiraba de la actuación. La razón principal detrás de su decisión era que consideraba estar limitada a determinado estereotipo en las producciones peruanas.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió en su cuenta de Twitter.

Karina Calmet y Bárbara Cayo en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

LOS CONFLICTOS DETRÁS DE CÁMARAS

Antes de su retiro de la interpretación, Karina Calmet protagonizó algunas discusiones públicas con sus compañeros de rodaje de “AFHS”, como Mónica Sánchez. Estas se centraban, sobre todo, en temas de índole político.

Así, en una emisión del programa “Dilema”, contó que parte del elenco de “AFHS” le dejó de hablar. Por eso, reveló lo que hizo frente a esta situación: “No soy una persona que podría decir abiertamente todo lo que siente. En este caso muchas veces voy al baño y lloro cuando tengo un tipo de dolor y problemas”.