Karla Luna: Karla Panini cerró sus redes sociales tras muerte de su excompañera en 'Las Lavanderas' [VIDEO y FOTOS]

Karla Panini no pudo soportar la ola de insultos que los usuarios le escribían en sus redes sociales y decidió cerrar todas sus cuentas hasta que pase el dolor por la triste muerte de Karla Luna, su ex mejor amiga y compañera en 'Las Lavanderas'.



Desde que se supo del deceso de Karla Luna, la noche de ayer jueves, muchos en las redes sociales culparon al exesposo de la fallecida actriz y a Karla Panini de ser los causantes del sufrimiento y la enfermedad de la 'Lavandera morena'.





Como se recuerda, Karla Panini y Karla Luna se vieron envueltas en tremendo escándalo luego que se descubriera que el todavía esposo de Luna la engañó con Panini cuando esta se encontraba en plena lucha contra el cáncer a la matriz que le habían detectado tras el nacimiento de su cuarto hijo.



Karla Panini confesó en televisión nacional que sí mantenía una relación con el esposo de Karla Luna y desde ese momento ambas mantuvieron una guerra sin cuartel, en la que ambas se peleaban por un hombre que decidió irse con Panini y dejar abandonada a su suerte y con cáncer a la 'Lavandera morena'.



Karla Panini y los insultos que recibe en sus redes sociales.

Karla Luna, a pesar que siguió en 'Las Lavanderas', decidió poner fin a cualquier relación con Karla Panini, pues con total descaro esta despotricaba contra su exmejor amiga acusándola de loca y de no dejar en paz a "su hombre". Poco tiempo después saldría a la luz mensajes que Panini le escribía a la expareja de Luna donde le exigía que la maltratara.

Ahora, con la muerte de Karla Luna, los usuarios en las redes sociales no perdonan a Karla Panini y la han tachado de 'zorra', 'hija de pu...', 'robamaridos', 'mala mujer', entre otros insultos más que la exlavandera no pudo soportar y por ello tomó la decisión de desaparecer del mundo digital hasta que pase la tormenta.



Lo que sí se sabe es que a Karla Panini la muerte de Karla Luna le es indiferente, pues como ella dijo alguna vez, es feliz y tiene al amor de su vida a su lado.



Karla Panini se casó en septiembre del año pasado con el exespodo de Karla Luna, el mismo mes en que la ex integrante de 'Las Lavanderas' volvió a recaer en el cáncer, enfermedad que terminó por llevarse su vida y sus ilusiones.