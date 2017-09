Karla Luna: Karla Panini se alegra de la muerte de actriz con cruel tuit y provoca la ira de todos [VIDEO y FOTOS]

Burlarse de la muerte de una persona no es digno de celebrar, mucho menos de alegría, pero tal parece que Karla Panini esperaba con muchas ansias la muerte de Karla Luna, quien falleció el último jueves tras perder su dura batalla contra el cáncer.



Karla Panini publicó en su cuenta de Twitter un cruel comentario, ganándose el repudio de todos los mexicanos que en algún momento la admiraron y celebraron junto a ella el éxito de 'Las Lavanderas' con Karla Luna.

"Al fin se murió la perra con cáncer Karla Luna y puedo encontrar paz. Ya se había tardado la pelona", fue lo que escribió, aparentemente, Karla Panini en la mencionada red social.

Karla Panini escribió este tuit apenas se enteró de la muerte de Karla Luna

En Instagram también colocó otro comentario: "Después de todo, él terminó siendo mío", con el que terminó siendo repudiada por todos sus seguidores y los de Karla Luna por la manera tan cruel con la que se expresa de su exmejor amiga y confidente.



Karla Panini también escribió en Instagram y luego cerró sus redes sociales.

Rápidamente el hashtag #PaniniTuLaMataste se convirtió en tendencia en Twitter y los insultos hacia Karla Panini no se hicieron esperar, pues los calificativos desde 'zorra' y 'bruja' fueron los más suavecitos que se pudieron leer.



Aunque Karla Panini no ha confirmado ser la autora de ese cruel tuit, la ex integrante de 'Las Lavanderas' tuvo que cerrar todas sus redes sociales, al igual que su esposo Américo Garza, el hombre que se interpuso entre ella y Karla Luna.

TRISTE MUERTE DE KARLA LUNA



Karla Luna falleció el último jueves víctima de un cáncer generalizado que invadió su cuerpo en solo un año, cuando a inicios del mes de enero del 2016 había anunciado que estaba libre del cáncer y lista para retomar su vida y cuidar a sus cuatro hijos.



El escándalo entre Karla Luna y Karla Panini explotó en el 2014, luego que la 'comare rubia' confesara en televisión nacional que se acostaba con el esposo de su compañera. Desde ahí la guerra mediática entre ambas fue sin cuartel, pues Luna enfrentaba una serie de acusaciones en medio de su tratamiento contra el cáncer a la matriz que padecía, mientas que su exmejor amiga se lucía del brazo de Américo Garza y la acusaban de 'loca', 'enferma de celos' y hasta de chantajear a su exesposo para que regrese con él.

Sin embargo, la hermana de Karla Luna terminó por hundir a Karla Panini y Américo Garza al revelar unos escabrosos mensajes en la que la rubia actriz le exigía al mal esposo que trate mal a la joven actriz, a pesar que esta se encontraba enferma de cáncer.



En los mensajes se podía leer que Karla Panini explotaba y le hacía saber su malestar a Américo Garza cada vez que lo veía tratar bien a Karla Luna. Además de exigirle que dejara sola a su exconfidente y viva con ella porque "yo soy tu mujer".