Karla Panini y el momento en el que se sintió culpable por enamorarse del esposo de su amiga Karla Luna [VIDEO y FOTOS]

Karla Panini sigue en el ojo de la tormenta a pesar de que la amiga a la que traicionó murió hace tan solo unas semanas. Y es que nadie le perdonará nunca que haya empezado una relación con Américo Garza, ex de Karla Luna.

La actriz de Las Lavanderas Karla Luna murió hace poco víctima del cáncer. Desde ese momento se revelaron más detalles de la vida de la comediante, sobre todo de la traición de la que fue víctima por parte de su esposo y su gran amiga Karla Panini.

En el 2015, Karla Panini admitió en el programa ‘La otra historia de sus vivencias’, que sí sintió remordimiento por haber traicionado a Karla Luna. En ese sentido dijo que nunca estuvo en sus planes enamorarse de Américo Garza y que sabía que lo que estaba haciendo no era correcto.

“Ellos (Karla Luna y Américo Garza) ya no estaban juntos como pareja”, dijo en la entrevista. “Yo me dije: ‘no pasa nada. Yo lo amo y él me ama ¡No importa’ Sin embargo sabía yo que eso no estaba bien”, reconoció Karla Panini.

No lo puedo creer @karlalunatv Descansa en paz te nos adelantaste y ya estás gozando del paraíso eterno junto a nuestro padre celestial tanto que rei contigo #comadre frente a la tv . Y ya dejen en paz a la #Karlapanini ella asumió su error y nosotros no somos quién para andar juzgando #lavanderas #telehit #karlaluna

Finalmente aceptó que se sintió mal por estar con un hombre que ya tenía un compromiso. ‘De repente empiezo a tener una culpabilidad por haberme enamorado de un hombre que no debí’, concluyó la comediante.

Karla Panini y Américo Garza se casaron en el 2016, en medio de una ola de críticas por la traición contra Karla Luna. Sin embargo, ambos hicieron caso omiso a los comentarios negativos y decidieron vivir felices y juntos como una familia.

Después de la muerte de Karla Luna, Américo Garza se llevó a sus hijas a vivir con él y Karla Panini. Nuevamente muchos se apresuraron a juzgarlos ya que pronto nos enteramos que las pequeñas de la fallecida actriz ya califican a Panini como ‘la mejor mamá del mundo’.

