Karla Panini: Su exesposo insinúa que Karla Luna recibía dinero por decir mentiras [VIDEO y FOTOS]

Ni el más reciente embarazo de Karla Panini puede terminar con la ola de comentarios y críticas contra ella. Y es que a pesar de que está en la dulce espera, sus detractores siguen atacándola por haberse metido con el esposo de Karla Luna.

En medio de toda esta avalancha de ataques, su exesposo, Óscar Burgos, salió a defenderla. Es así que en una entrevista para el programa ‘De primera mano’, el productor y comediante no dudó ni un segundo en criticar a la fallecida actriz y sacar cara por Karla Panini.

‘Yo nunca leí un mensaje de esos (donde Karla Panini le pedía a Américo Garza que dejara a Karla Luna)… Yo estaba casado con ella todavía, estábamos separados, pero seguía siendo mi esposa’, aseguró.

Asimismo dio a entender que a Karla Luna le ofrecieron dinero para que dijera mentiras que desprestigiaran a Karla Panini. ‘Si alguien llega y te ofrece dinero porque digas cosas pues a lo menor lo aceptas’, aseguró. ‘Muchas cosas que dijo no eran verdad’, agregó Óscar Burgos.

‘Yo no estoy diciendo más que la verdad. Y no lo digo cuando a mi amiga (Karla Luna) la quiero y la respeto, porque ella era una hija artística para mí. El amor que le tengo es intocable, pero la realidad no es la que ella contó’, dijo el ex de Karla Panini.

Asimismo, cuando le consultaron por qué creía que Karla Luna actuó de esa manera, el productor justificó su conducta por el dolor de una traición. ‘Toda mujer que se siente ofendida puede decir muchas cosas y pienso que la enfermedad de ella la victimizó más’.

Finalmente dijo que Karla Panini en un primer momento estaba muy golpeada por la crueldad de la gente. Sin embargo, aseguró que ahora se encuentra mejor. ‘Creo que lo que yo he dicho ha servido un poquito para que la gente cree conciencia porque lo que se dijo de ella, créanme, que no es verdad’.

(Declaraciones de Óscar Burgos a partir del minuto 46)

