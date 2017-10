Karla Panini: Las hijas de Karla Luna le dicen que es ‘la mejor mamá del mundo’ [VIDEO y FOTOS]

Las hijas de Karla Luna están encantadas con la nueva esposa de su papá. Y es que Karla Panini, quien junto a la fallecida actriz dio vida a la comedia Las Lavanderas, se encuentra cuidando de las dos pequeñas luego de que su madre perdiera la vida víctima del cáncer.

En una entrevista para Tv Notas, Karla Panini y Américo Garza abrieron las puertas de su casa para la prensa. Una de las cosas que más llamaron la atención de la visita fueron las cartas de las niñas dirigidas a Panini.

‘Te amo aunque no haya salido de tu pancita. Te quiero con todo mi corazón y siempre te amaré’, ‘Eres la mejor mamá del mundo. Gracias por todo lo que me has dado’ fueron algunas de las frases de Sarita, una de las hijas de Américo Garza con Karla Luna.

En la entrevista de la familia de Karla Panini aparecieron Américo Garza, sus hijas Sara y Nina, y Gabriel, el hijo Panini con su ex esposo Oscar Burgos. Muy felices, los cinco se muestran sonriendo como la familia ideal.

Lavanderas en conflicto !!! Tenemos las primeras imágenes de #karlapanini conviviendo con las hojas de @karlalunatv #buenosdiasfamilia @canalestrellatv 8am/7c Una publicación compartida de Buenos Días Familia (@buenosdiasfamilia) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 4:21 PDT

Cabe indicar que Américo Garza fue acusado por la mamá de Karla Luna de haberse llevado a sus nietas a la fuerza. Sin embargo, se defendió segurando que no recurrió a ningún engaño para estar con sus hijas.

La actual situación de la nueva familia de Karla Panini ha causado mucha polémica y una avalancha de críticas contra la actriz. Y es que desde que se casó con el exesposo de su amiga, muchos no han dudado en expresar su indignación por la traición.

Y ahora, ya fallecida Karla Luna, la controversia ha aumentado por el tema de las niñas de Américo Garza. En las redes sociales, una gran cantidad de personas ha considerado que las niñas no comprenden bien lo que sucede y que además son obligadas a decirle mamá a Karla Panini.

