La polémica entre Karla Panini y Karla Luna continúa a pesar de la reciente muerte de la última. Y es que el público nunca le perdonará a Panini que se haya metido con el esposo de su amiga y colega, quien perdió la vida hace poco más de un mes víctima del cáncer.

Con motivo del Día de los Muertos, Rubén, el hijo de Karla Luna, le dedicó unas palabras a su madre en su cuenta de Instagram. Allí también aprovechó para compartir con sus seguidores una imagen inédita de los dos, cuando era tan solo un bebé.

Sin embargo, la primera parte de su mensaje pudo haber sido mal recibida por Karla Panini, actual esposa del ex de Karla Luna y con quien viene criando a las hijas de la fallecida actriz. ‘El humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso’, dice el inicio de su carta.

A pesar de que no menciona a Karla Panini directamente, esta parte del mensaje podría hcer alusión a la traición que cometió la actriz al meterse con Américo Garza, padre de las dos menores hijas de Karla Luna.

‘Que alguien me diga cómo coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda, que alguien me diga quién conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta’, dice el post de Rubén Luna.

‘Si tú que me estás escuchando crees que es una broma, cierra los ojos un poco y piensa que a quién más adoras ya no está. Y tú tirado en el sofá después de que el último que te dio el pésame a dormir se va’, continuó.

‘¡Valora! Ama y adora, mientras puedas hazlo ¡Ahora! Es la mejor hora para ese cambio. Sal a dar importancia a esa insignificancia universal de tiempo y espacio en el sistema solar que llamanb vida. Al fin y al cabo la muerte no es más que una vida invertida, Un mes 28/09/2017’, finalizó muy conmovido el hijo de Karla Luna.

En la imagen que acompaña al texto se ve a Karla Luna en su juventud, cargando en brazos a Rubén cuando era aún un bebé. Al parecer están en el bautizo del benjamín de la recordada actriz mexicana.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.