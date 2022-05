La comediante Karla Panini asegura que no quiere seguir dando cuerda al tema que los llevó al ojo de las críticas a ella y su esposo Américo Garza, pero continúa avivando el fuego. La “comadre güera” rememoró la vez que la actriz Consuelo Duval habló mal de ella, la sindicó de mala mejor amiga por haberse relacionado con Américo, exesposo de la hoy extinta Karla Luna, y hasta afirmó querer agredirla. Ha pasado tiempo pero ahora la conductora aseguró estar con ganas de responderle y hacerle frente.

Karla Panini y Karla Luna alcanzaron la fama con su programa cómico, “Las lavanderas”, que se emitió de 2012 hasta 2014. El show, que consistía en dos mujeres de clase baja -la “comadre güera” (Panini) y la “comadre morena” (Luna)- que vivían un sinfín de ocurrencias y lidiaban frente a ello con humor y carcajadas, rápidamente caló en el gusto del público.

Sin embargo, no duró más de dos temporadas. ¿La razón del abrupto final para una comedia que iba viento en popa? Panini refirió que el motivo fue cambios en su vida personal y espiritual, pero Luna -que fallecería en 2017 a causa de un cáncer cervical- dio una versión totalmente distinta y habló de traición por parte de su amiga al iniciar un romance con Américo Garza, su entonces marido.

El programa cómico solo tuvo dos temporadas y se emitía por la señala de Telehit (Foto: Mezcalent)

¿QUÉ LE DIJO CONSUELO DUVAL A KARLA PANINI?

En agosto de 2021, la actriz que diera vida a Federica Dávalos en “La Familia P. Luche” expresó la poca consideración que tenía por Karla Panini en el podcast de Luisito Comunica y Berth Oh!: “Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madr*”, mencionó la comediante; no obstante, explicó que no llegaría a los golpes. “Pero no físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, acotó.

El motivo de la bronca de Duval a Panini nace por la gran amistad que forjó la primera con Karla Luna. Duval, comentó en el mismo podcast, cómo nació la amistad con Luna y cómo esta fue fundamental para que Consuelo se sobreponga a una etapa difícil de su vida.

“Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo y la ola me tapó, y en este remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinch* remolino, hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo... Ahí apareció Karla Luna”, contó Duval a los influencers.

“Me contó su historia, de su mejor amiga que se enamora del esposo y que le dice ‘güey, pues ni ped* me enamoré’, entonces yo decía: ‘¿Cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están sus valores?’”, narró Duval. Luna y Garza estuvieron juntos de 2006 a 2013, en ese tiempo tuvieron dos hijas y contrajeron matrimonio un año y medio antes de la separación, cuando Luna se enteró del amorío extramarital que sostenía Américo con Karla Panini.

Panini vive con Américo Garza y los 4 hijos de este: 2 son fruto de la relación con Karla Luna y 2 son propios (Foto: Karla Panini / Instagram)

KARLA PANINI LE RESPONDIÓ A CONSUELO DUVAL Y ASEGURA QUE ESTÁ LISTA PARA HACERLE FRENTE

En ese momento, Panini hizo silencio y no respondió pero 9 meses después ha decidido brindarle una réplica. Fue a través del podcast Mal Influencers, en donde Karla Panini se refirió a Consuelo Duval.

“Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, qué padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, inició. “Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”, expresó entre risas.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, agregó la presentadora de televisión.

Además, enfatizó que Duval solo opinó por moda, ya que el tema ha estado en auge desde tiempo atrás: “La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”.

Seguidamente expresó que está deseosa de conocerlo personalmente. “La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte”, expresó Panini.

Finalmente, la ex “lavandera” aclaró que no es promotora de la violencia y los conflictos. “Y no me refiero a andar a golpes, esas cosas no las utilizo, no, no, y a golpes por qué, no me gusta a mí la violencia, para nada”, puntualizó.