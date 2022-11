Es la artista del género urbano de mayor crecimiento en el último año y eso queda en evidencia cuando hace algo a nivel artístico o personal. La repercusión que tiene sobre sus millones de fans y la prensa de espectáculos es tremenda. Y en esta ocasión un cambio en su rostro no pasó para nada inadvertido. Mira qué sucedió con Karol G.

La cantautora, natural de Barranquilla, Colombia, lanzó su tercer hit del 2022 y es otro gran éxito en la lista de reproducciones. Nos referimos a “Cairo”, el sencillo en colaboración con “Ovy on the drums”. Dicha canción ya acumula más de 32 millones de reproducciones en dos semanas .

Es el tercer éxito luego de “Mamiii” -feat con Becky G- y “Provenza”, temas con los que ha arrasado en la gran mayoría de plataformas de reproducción en este año.

EL CAMBIO EN EL ROSTRO DE KAROL G QUE LE HA GENERADO CRÍTICAS

En los últimos días, Carolina Giraldo Navarro, nombre verdadero de la celeb, utilizó sus redes sociales para mostrar algunas fotos de sus últimas presentaciones y algo llamó la atención de sus seguidores.

Además de su sexy figura y espectacular atuendo, Karol G lucía un pequeño cambio en su rostro: se había depilado casi por completo las cejas.

Los comentarios no se hicieron esperar y en la mayoría de casos fueron negativos: “Se ve muy diferente sin cejas o no sé qué se hizo, pero no le luce”, “Las cejas son indispensables, cómo se le ocurrió quitárselas”, “¿Ustedes están viendo lo mismo que yo, se quitó las cejas?”, fueron algunos de los dichos.

La cantante se presentó con las cejas casi totalmente despobladas (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G HA AFIRMADO QUE NO LE IMPORTAN LOS COMENTARIOS SOBRE SU APARIENCIA

A raíz de la pandemia, en la época de confinamiento, la artista subió de peso y eso se notó en su anatomía por lo que al posar en algunas prendas se le notó gordita. Frente a estos comentarios de internautas y varios medios de comunicación, la colombiana decidió tomar una postura firme.

“Decidí no hacer caso a esos comentarios... ni darle sentido a eso para validarme como persona o mujer”, expresó a inicios de 2021 en una entrevista la intérprete de “Contigo voy a muerte”.