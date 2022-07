Los comentarios respecto a la fisonomía de los artistas siempre serán una moneda corriente. Las críticas a quienes están un poco subidos de peso y las alabanzas quienes permanecen delgados o fitness es un prejuicio del que las personas del espectáculo también son víctimas, y con mayor ahínco por su gran exposición mediática. En ese sentido, Karol G ha sufrido más de un cuestionamiento. Frente a ello, la “Bichota” no ha tenido vergüenza en hablar sobre el tema y contar las cirugías a las que se ha sometido.

La intérprete de “Tusa” está teniendo un 2022 de ensueño. Arrasó con los premios “Tu Música Urbano 2022″ y sus dos lanzamientos musicales en el año -“Mamiii” y “Provenza”- han sido un rotundo éxito, pero esos logros artísticos no la han hecho exenta de críticas -sin sentido- a su figura.

Luego de la cuarentena mundial a la que nos sometimos todo por la pandemia, la cantautora medellinense reapareció un poco subida de peso, motivo por el cual en redes sociales varios seguidores empezaron a criticar su apariencia física.

La artista fue invitada a la fabrica de Ferrari durante su paso por Italia (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G CONTÓ CUÁNTAS CIRUGÍAS SE HA REALIZADO

En una entrevista con Molusco TV, la otrora novia de Anuel AA se refirió al tema de su peso, su figura curvilínea y la pregunta que se han hecho varios fans y curiosos a través de redes sociales: ¿Qué cirugías estéticas se ha hecho la colombiana?

“Yo ante los medios de comunicación me hice 55 millones de cirugías. Yo me hecho cirugías en mi vida. Yo tengo las ‘boobies’”, afirmó la cantante de “El makinon”.

La realidad es que la artista de 32 años ha ingresado al quirófano en cuatro ocasiones. “Tengo tres (operaciones) de salud y una estética (los senos)”, agregó, con lo que se descarta esos dichos que señalaban que se había operado el trasero. ¿Cuáles fueron esas tres intervenciones por razones médicas? La reggaetonero no quiso ahondar en detalles.

La actriz se separó de Anuel AA en abril del 2021 (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G REVELÓ QUE TIENE UN PROBLEMA HORMONAL

Karol G contó que tras la pandemia llegó a pesar 167 libras (76 kilos). Esto en gran medida por una condición de salud que le hace asimilar rápidamente todo lo que consume.

“Yo tengo una condición médica y cualquier cosa que como tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo. Yo literalmente me engordo respirando”, explicó.

“Yo real era consciente que iba a subir de peso y en algún momento iba tener que bajar, pero yo quería comer”, se refirió al hecho de por qué aumentó de peso durante la cuarentena de pandemia.

Incluso se refirió a la andanadas de críticas que recibió por reaparecer más gordita en los Premios Juventud 2020. “Me sentí muy mal. Lloré demasiado, pero te juro que ese día me dije ‘No me voy a volver a sentir así’, y me puse las pilas”, comentó.

Finalmente, la celebs de Colombia -que en la actualidad bajó 30 libras (14 kilos)- confesó qué hizo para volver a tener una figura más esbelta. “¿Les cuento lo que yo hice para bajar de peso? Entrenar doble jornada, cardio en ayunas por tres meses sin parar… esta real, me la merezco, me la trabajé muy duro”.