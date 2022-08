¡Siguen las revelaciones! Luego de brindar detalles de lo que fue su colaboración con la famosa Anahí, la cantante Karol G siguió dejando uno que otro secreto al descubierto en la entrevista de “Molusco Tv”. Y es que la ex novia de Anuel dejó bien en claro el número de hijos que desearía tener en un futuro. ¿Se viene la cigüeña?

No cabe duda de que Karol G es una de las estrellas latinas del momento, en especial, luego de su exitosa gira realizada por Latinoamérica que la convirtió en una de las celebridades mejores pagadas del medio.

En tal sentido, la colombiana de 31 años ha venido dando diversas entrevistas en portales y medios de comunicación, en donde además de dar detalles de su vida artística, también habló de un sueño que muy pocos imaginan: ser madre.

La intérprete de “Provenza” indicó que sus orígenes en casa fueron muy peculiares al provenir de una familia grande, razón por la que anteriormente tuvo la idea de formar una familia con 5 hijos, aunque a día de hoy esa idea estaría algo descartada debido a la falta de tiempo en su apretada agenda musical.

La colombiana fue captada al natural en un bar de Miami (Foto: Karol G News / Instagram)

“A mí me encantaría, yo siempre he dicho que mi familia es una chim** y somos muy unidos, no solo con mis hermanas, sino mis primos, tíos, todo, pero no sé, me encantaría, pero tan raro que está el mundo ¿no? Vamos a ver, lo que Diosito quiera pa’ mí (…). Yo sería feliz, a mí me encantan los niños, yo me derrito, pero vamos a ver”, indicó la artista al programa “Molusco TV”.

NUEVOS PLANES DE VIDA

¿Qué habrá cambiado en la cabeza de la popular ‘Bichota’? Recordemos que hace un tiempo, la intérprete de ‘Tusa’ indicó que le encantaría tener cinco pequeños revoloteando por toda su casa, algo que parece contradecir su reciente declaración en el podcast urbano.