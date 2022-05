Desde hace unos años, Karol G se ha consagrado como una de las grandes artistas de la música latina. Además, la cantante cuenta con el respaldo de sus muchos seguidores a nivel internacional. Por ello, en varias oportunidades, la colombiana ha decidido devolver parte de ese afecto con diversos regalos sorpresas a sus fanáticos. Es así que, recientemente, la colombiana ofreció un concierto gratuito al público de Provenza, zona que le da nombre al nuevo sencillo de la intérprete.

Desde el segundo piso de un restaurante, la voz de “Bichota” deleitó al público que fue a verla y se mostró agradecida por el aprecio que le tienen.

A continuación, conoce todos los detalles del concierto sorpresa que Karol G realizó en el barrio Provenza de su natal Medellín.

EL ANUNCIO DE KAROL G

Todo comenzó cuando la artista invitó a sus seguidores a estar atentos a su próximo anuncio en Instagram. En un breve mensaje que publicó desde su cuenta oficial de Twitter, Karol G sugirió que el aviso estaba relacionado a su nuevo tema “Provenza”.

Medallo 👀 que van hacer mañana ? Les tengo un parche puesssss 🌴🌞 🌊 PENDIENTES DE MI INSTA!!!! #PROVENZA — LABICHOTA (@karolg) April 28, 2022

Los fanáticos de la colombiana estuvieron expectantes al anuncio de la cantante y, a través de las historias de Instagram, la artista hizo una sorpresiva invitación a sus seguidores. En el video, se observa a Karol G refiriéndose a la zona que inspiró su última producción musical.

“Hey Medallo, del Provenza que yo hablo en mi canción es de Medellín. Provenza es de Medellín. (...) Caigan por allá, va a estar muy chimba, van hacer tatuajes, me traje el carro del video, musiquita y chorrito ilimitado de cuenta de Karol G. (...) Si me animo les caigo”, se escucha decir a la intérprete.

EL PÚBLICO ASISITIÓ AL EVENTO

Muchos habitantes y visitantes del famoso barrio de Provenza llegaron el 29 de abril al evento que Karol G organizó. Desde temprano, se evidenciaba la masiva asistencia a las calles del sector ubicado en El Poblado de la capital antioqueña.

Asimismo, a través de plataformas como Twitter, seguidores de la artista contaron que también se presentaron imitadoras de la cantante. Al parecer, muchos de los fanáticos confundieron a la imitadora del programa “Yo me llamo” con la verdadera Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la colombiana.

Llego la Karol G de yo me llamo y todos creímos que era la original. Quedé 🤡. pic.twitter.com/XAWN1NrZuF — Sebastian alvarez (@SebasAlvarezx) April 29, 2022

LA LLEGADA DE KAROL G A PROVENZA

Tras la confirmación de su asistencia en las redes sociales, Karol G hizo su llegada a Provenza en el carro del video oficial de su homónima canción. Sus fans la recibieron con mucho entusiasmo, pues no creían tener tan cerca a la exitosa intérprete. Lo cierto es que la multitud se mostraba encantada al verla.

Karol G ya se encuentra en Provenza, es recibida por miles de fanaticos. pic.twitter.com/zQSqBo4kHh — Karol G Reports (@KarolGReports) April 30, 2022

EL CONCIERTO DE KAROL G EN PROVENZA

Karol G aprovechó su visita para cantar sus más grandes éxitos. Una de las canciones más esperadas por todos los asistente fue “Mamii”, tema que interpreta en compañía de Becky G y que estaría dirigido a su ex pareja, Anuel AA. Durante la presentación, el público acompañó a la artista con mucho entusiasmo. Así, la canción se escuchó a todo pulmón.

ME CANTE MI CANCIÓN FAVORITA DEL MUNDO MUNDIAL 😭💕



En Provenza y con la BICHOTA @karolg TE AMO NEAAAA DEMASIADO AJAJAJAJA pic.twitter.com/MiKbP6yHAN — 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 ✨ (@Juandiegovilll) April 30, 2022

Asimismo, la artista tuvo la oportunidad de cantar su más reciente tema, “Provenza”. El hecho de que lo haya interpretado en la zona que lleva su nombre, fue algo que resaltaron sus fans a través de las redes sociales.

Karol G cantando Provenza en Provenza 😍 qué mujer😭😍💖 pic.twitter.com/bhcWLN4iam — Manuel Méndez (@ManuelDez) April 30, 2022

Durante su presentación, Karol G batalló por hacerse escuchar entre los gritos de sus seguidores, a quienes los dejó con su testimonio de vida y los alentó a superarse.

“Oigan, escúchenme, esto que es super importante para mí, que me lo escuchen. Yo sé que ustedes me ven por ahí haciendo cosas en todo el mundo, en otros países... Pero yo soy de aquí y ustedes también cuentan”, dijo. “No dejen que les digan que no, no dejen que se rían de usted, que de mí también se rieron”, agregó la colombiana en su poderoso mensaje.

#CulturaTM | @karolg puso a vibrar a sus seguidores en el sector de Provenza, en el Poblado.



"Los amo horrible", fueron algunas palabras de 'La Bichota'.#NoticiasTM pic.twitter.com/cDtA5yOsip — Telemedellin (@Telemedellin) April 30, 2022

Como se sabe, la ganadora del Grammy Latino inició su carrera en su natal Medellín y, desde allí, no ha parado de generar éxito tras éxito, hasta convertirse en una de las grandes representantes de su país en el mercado internacional.

SU ANTERIOR SHOW SORPRESA

Este show no es el primer concierto sorpresa que ofrece la reconocida intérprete de “Tusa”. Hace unos meses, en el 2021, la artista ya había conmocionado a los habitantes de la famosa Comuna 13 de Medellín. En esa oportunidad, también realizó un espectáculo gratuito que deleitó a sus seguidores, quienes no dudaron en dejar registro de la visita de la cantante a través de las redes sociales.

Ese día, Karol G sorprendió al llevar las compras del mercado a las viviendas y acompañar a sus seguidores, a los que retribuyó el cariño cantando algunos de sus temas en vivo.

Karol G en la famosa Comuna 13 de Medellín pic.twitter.com/N4x1dHNCG4 — Karol G Stats (@KarolGOnStats) January 29, 2021

KAROL G EN COACHELLA

Su concierto en Provenza es una de las primera apariciones públicas de Karol G, tras su presentación en el Festival Coachella 2022. En el escenario, la artista tuvo la oportunidad de interpretar canciones muy famosas de la música latina, tales como “María”, de Ricky Martin; ”Como la flor”, de Selena Quintanilla; “La macarena”, de Los del Río; “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz; “Gasolina”, de Daddy Yankee; “Hips don’t lie”, de Shakira; “Despacito”, de Luis Fonsi; y “Mi gente”, de J Balvin.

Asimismo, además de interpretar sus exitosos temas “Bichota” y “Tusa”, tuvo como invitado a DJ Tiesto, quien se le unió para tocar la canción “Don’t be shy”. Además, su colega Becky G se juntó con la colombiana para cantar, por primera vez, “Mamiii” en vivo.

La cantante brilló en el Festival Coachella (Foto: Karol G / Instagram)

“PROVENZA” DE KAROL G

Días antes de su debut en Coachella, Karol G estrenó su nuevo sencillo llamado “Provenza”. El video oficial de la canción está dirigido por Pedro Artola y está protagonizado por mujeres.

El título de la canción hace referencia al barrio Provenza, ubicado en Medellín, lugar conocido como un sitio al que las personas van de fiesta o para reunirse con sus amigos. En la letra, la intérprete se dirige a una expareja, invitándole a hacer algún tipo de plan, igual que en los viejos tiempos.

LA LETRA DE “PROVENZA” DE KAROL G

Baby ¿qué más?

Hace rato que no sé na’ de ti

Taba con alguien pero ya estoy free

Puesta pa’ revivir viejos tiempos

No salgo hace tiempo

Tú dime ¿dónde estás?

Que hace rato que no sé na’ de ti

Taba con alguien pero ya estoy free

Puesta pa’ revivir viejos tiempos no salgo hace tiempo





Papi nos perdemos

Nos parqueamo’ y lo prendemos

Pa’ la seca algo bebemo’

Y cuando nos emborrachemo’

Una de reggaeton ponemos

Y nos vamo’ a donde nos podamos comer





¿Qué de malo puede pasar?

Que nos vaya mal

Toy afuera sal

Tenemos cosas pendientes por repasar

Tú eres un pollito difícil de reemplazar





No sé si te convenza

Nos damo’ un rocecito por Provenza

Y si la cosa se pone tensa

En mi cama es la recompensa

O viceversa

¿Por qué lo piensas?

Pasamos por el barrio por hierba

Ponlo hooka pa’ que se disuelva

La química todavía se conserva

Y yo te lo hago rico para que vuelva’





Aunque mañana me voy

Aprovéchame que aquí estoy

Puesta pa’ ti

Por eso te escribí





Baby ¿qué más?

Hace rato que no sé na’ de ti

Taba con alguien pero ya estoy free

Puesta pa’ revivir viejos tiempos

No salgo hace tiempo

Tú dime ¿dónde estás?

Que hace rato que no sé na de ti

Taba con alguien pero ya estoy free

Puesta pa’ revivir viejos tiempos no salgo hace tiempo